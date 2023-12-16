隨着烏克蘭反攻停滯不前，以及加薩地帶戰事愈演愈烈，美國為首的西方國家對澤連斯基雖說表面上仍舊表達持續支援的態度，但實際給予的各項援助卻明顯減少，以致連烏克蘭第一夫人都出面大聲疾呼，若是西方不再金援烏克蘭，烏克蘭將面臨致命危險。

為了表達對烏克蘭的堅定支持與說服國會，拜登邀請澤連斯基第三度訪美，期待突破困境。然而事與願違，和一年前國會對澤連斯基熱烈歡迎的盛況截然不同，這次國會明顯對他的到訪反應冷淡，盛大的國會演說變成小房間會談，共和黨議員儘管口頭仍承諾給予幫助，卻始終不鬆口讓600億美元的援助過關，鎩羽而歸的澤連斯基，只能趕緊飛往德國尋求，希望能確保歐盟對烏克蘭的支援不會也打退堂鼓。

短短一年的時間，澤連斯基從舉世景仰的英雄，變成四處求告無門的喪家犬，道盡了國際政治的人情冷暖，也暴露出西方所謂人權與自由主義包裝下的現實與殘酷。

烏俄戰爭一開始，原本各界以為俄羅斯將以雷霆萬鈞之勢輾壓基輔，此時西方各國作壁上觀，只是口惠而實不至地給予譴責制裁。等到烏克蘭出人意料地擋下了俄羅斯的攻勢，美國看出烏克蘭戰場是個能夠將俄羅斯拖入泥淖的好機會。於是美國與歐盟開始大力給予烏克蘭援助，突出澤連斯基的英雄形象，期望一舉拖垮俄羅斯這個冷戰宿敵。

然而俄羅斯不僅沒有一蹶不振，反展現出驚人韌性，無論經濟與軍事上，都顯得比歐洲還要氣長。於是情勢再度反轉，現在連澤連斯基都不得不承認，若沒有更多援助，他將被迫向俄交出領土。眼看他樓起、眼看他樓塌，無論英雄還是小丑，不過都是為了美國利益所做的角色扮演罷了。