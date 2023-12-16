在俄烏戰事及以巴戰火陰霾下，早前在阿聯酋杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28），所得到的關注明顯不足。但其實今次會議的規模實為史上最大，討論議題也是歷來最為尖銳，其中之一是各國能否就化石能源的長遠存廢問題達成共識。

2023年是有紀錄以來最熱的一年，聯合國秘書長古特雷斯早前就宣稱，地球已由「全球暖化」正式進化、惡化成為「全球沸騰」的時代。氣候暖化在世界各地引發種種極端天氣現象，威脅經濟民生以至人類的命運存亡。當中化石能源的使用、濫用，正是氣候暖化的元兇。

據報多個先進國家及深受氣候暖化打擊的沿海小國與島國，要求在大會聲明中加入「淘汰」或「逐步淘汰」化石能源的字眼，並制訂相關的行動綱領和落實時間表。但包括東道主阿聯酋等產油國及多個發展中國家則有很大保留，令會議險些不歡而散。經過「加時」開會，各方讓步妥協之下，最後才勉強同意改用「逐步擺脫」化石能源的用字。但對於何謂「逐步」，具體如何「擺脫」，只能留待來年的大會再議。

將全球暖化的責任歸咎於產油國實在不公道，她們只是打開門做生意，有需求就自然有供應。眾所周知，美國人的耗油量是最大也最愛浪費，推動節能減排及發展可再生能源的步伐，在先進國家中亦是最緩慢。美國多年來在中東地區興風作浪，發動多場戰爭，目的之一都是為了維護一己的石油利益。早前俄烏戰事引發全球能源危機，美英等國都暗地裏推遲了各自的減排計劃。一旦前總統特朗普再次上台，美國更可能再一次退出有關氣候協定，令杜拜聲明淪為一紙空談。