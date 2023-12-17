隨着俄烏戰爭形勢扭轉，西方援烏「收水」，俄羅斯聲勢大振。就在這個時候，南韓軍方聲稱，兩架中國和四架俄羅斯軍機，日前一度進入南韓東部海域的防空識別區，停留約17分鐘後離開，南韓要緊急派出戰機升空監視。中俄這次聯合行動當然不是偶然，而是針對南韓尹錫悅政府，一面倒向美國和烏克蘭的回應。

在北京，中國外交部發言人毛寧說，今次是中國軍機在國際海域的例行常規飛行活動，無可厚非，亦符合國際法。事實上，中俄同類的軍事行動已非首次，每次都弄致南韓神經兮兮，包括今年6月，南韓軍方因應兩國軍機靠近其空域，而命令戰機緊急升空，當時正值中俄在日本海和中國東海上空執行聯合空軍巡邏。而早在去年11月，也有同樣情況發生。

為何中俄頻繁靠近南韓領空常規飛行？大家一定記得，今年7月，尹錫悅首度訪問烏克蘭，承諾將「擴大規模」提供基輔人道與非致命軍事援助。他還表示，烏克蘭處境讓他想起過去的南韓，當時在國際援助下擊退北韓順利發展；南韓軍工產業亦乘勢而起，填補美國軍火生產見底的缺口，搖身為全球軍火出口成長最快的黑馬，韓企生產的自走榴彈炮早已應用到烏克蘭戰場。這些舉動令俄羅斯以至中國非常不悅，而俄羅斯亦與北韓靠近，以衞星科技等技術，交換北韓提供炮彈。北韓早前成功發射偵察衞星，技術質量跳躍式增長，當然不是無緣無故，當中有俄羅斯的直接參與。

中國崛起挑戰美國的全球霸主地位，中俄合作上不封頂更令美國非常不安，加上北韓愈趨活躍，美國遂利用亞洲國家跟中國有領土或意識形態矛盾，挑撥離間製造分化和事端。日韓菲等親美小國自討苦吃開罪中俄，肯定有排煩。