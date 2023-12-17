很多人擔心內地陷於通貨收縮，會影響經濟發展，其實大可不必杞人憂天，反倒要擔心的是香港以至中國的一眾競爭對手。

中國是否真有通縮？中央已表明，今年不會有，物價基本上仍能保持向上勢頭，但平情而論，由2020年起計至今，內地物價確實下調了約4.7%。通縮出現，薪酬也相應削減，部分當公務員的內地親友告訴我，他們的薪津也輕微減少了。物價下跌，薪酬也向下微調，內地居民的生活不見得會有大問題，反而是世界各國的通脹瘋狂猛增，兩相比較，中國貨便愈來愈有競爭力。

2020年，西方爆發新冠疫情，各國瘋狂派錢；2022年，俄羅斯與烏克蘭掀起戰事，間接釀成能源危機，這兩件事都刺激起全球通脹。美國在過去3年，物價飆升約20%，香港背靠祖國，情況較佳，但同期的通脹也升了超過7%。

世界各地物價急升，中國的通脹則穩定如恒，長遠而言，內地貨品和服務的競爭力，自然是愈來愈大。別的不消說，單看中港兩地，這3年之間，一消一長，物價便相差了12至13%，再計及人民幣匯率問題，在內地消費，顯得十分便宜；在香港消費，卻愈來愈昂貴。正因如此，所以北上的港人大增，南下的人潮則不如往昔，點檢下來，都是跟兩地的物價差異，有頗大關係。

事實上，內地通脹穩定，故此中國貨的性價比愈來愈高，中國的無人飛機、電動汽車、智能電話，大量搶佔海外市場，就連中國的購物網站，也在西方大行其道。國產貨價廉物美的優勢，經過新冠疫情和俄烏戰爭之後，更趨明顯。以此觀之，低通脹對於中國來說，不但不必擔憂，反而能夠提升競爭力。