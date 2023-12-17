年底一向是本港餐飲零售業賺錢的黃金時機，但今年各大商家卻是愁雲慘霧，原因是香港疫後消費復甦緩慢，大量消費力被深圳等周邊城市搶走。所謂見微知著，近日港深兩地政府的一些搶客招數，也可以看出港方確實技不如人，難怪吸客乏力。

深圳日前宣布推出境外遊客即買即退稅，包括港人在內的境外客購物後不需要在離境時辦理退稅，而是可以馬上拿到現金退稅，相當於直接打折。雖然暫時只有羅湖區萬象城商場支持這項新措施，但據說下一步將會覆蓋深圳全市的知名消費街區，屆時深圳許多店舖的名牌商品價格比香港公價還要便宜，尖沙咀廣東道恐怕將成為遺址。

巧合的是，本港旅發局早前亦趁年底出招，公布向港人送出20萬份餐飲消費券，可以在全港逾千間食肆及酒吧使用，但大家要在指定日子準時登入網站才可搶券，而且每個帳戶同一時間只可領取一張消費券，必須在商戶兌換後，才可再領取新一張券。這些措施明顯複雜而且限制多多。

事實上，疫情後香港出台了不少搶客措施，但每次都十分麻煩，例如政府曾送出50萬張機票，但分開在各間航空公司的網站分多次大抽獎，旅客每次都要登記一大堆資料去碰運氣。相反，深圳的退稅做法簡單直接，高明得多。

但我以為香港最大的問題是電腦系統落後，每次登記或抽獎幾乎必然死機。早前康文署耗資5億元的新康體通系統首日啟用就「跪低」，日前區選投票站電子系統也突然發生故障。如無意外，旅發局登記發放餐飲消費券時，很大機會又會「壞腦」或要等待長時間才能登入，參與這些促銷活動往往換來一肚火。港府連派發優惠都比別人差，要認真反思一下了。