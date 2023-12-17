美國國會通過新一年度的《國防授權法案》，訂明來年國防預算高達8,860億美元，相當於約6.9萬億港元，較今年再增3%。當中147億美元撥款將用於太平洋地區的「威懾和競爭計劃」，以增加印太司令部的行動次數和規模，阻嚇中國在區內擴大影響力。有傳媒統計，連同其他名目的行動與計劃，實質用於針對中國的國防預算應超過1,000億美元。

法案又要求，美國防長須每半年向國會提交報告，說明中國在台灣、南海等地區的軍事發展，以及擴大美台軍事合作。事實上，有關法案仍未獲總統拜登簽署生效，美國國務院已批出新一筆總額3億美元的對台軍售案，涉及維護台灣的防衞戰術資訊系統。華府更會派出過百人的政府與承包商技術團隊前往台灣，為有關系統提供支援。

對於在地球另一角的俄烏戰場，法案批准將美軍支援烏克蘭的計劃延長至2026年年底，但短期援助額只有3億美元，不及抗中撥款的一個零頭，與拜登政府要求的614億美元軍援相差200倍。援烏撥款遲遲未獲通過，表面理由是佔眾議院多數的共和黨，要求將援烏問題與打擊移民掛鈎，但實際上是美國民眾已對俄烏戰事失去興趣，甚至是感到厭倦，因此民主共和兩黨都對加碼援烏不太積極。拜登早前邀請烏國總統澤連斯基訪美，其一是叫他直接向共和黨游說，不要再依賴白宮；其二是讓他出出國、上上鏡，作為對美國暫停援助的一種心靈安撫。

美國人現在最關注的國際事務，其一是以巴局勢，但不同族裔國民的意見相當分歧，況且以色列也不缺錢，美國的所謂軍援只是賣武器賺錢；其二是抗衡中國，左中右意見近乎一致，最多只有程度之別，國會批款抗中自然又快又爽手！