港府日前推出《香港主要運輸基建發展藍圖》，旨在建立願景：通過基建先行、創造容量的規劃方針，以運輸基建驅動發展，構建一個宜居、具競爭力及可持續發展的香港，滿足中長線發展需求。主要發展區包括新發展的北部都會區：元朗、北區3萬公頃土地、250萬人口，以及傳統城中心維港都會區：維港兩岸及交椅洲人工島，以維持金融、商業為優勢，以及國際物流樞紐地位，善用機場、貨櫃碼頭、港珠澳大橋、各陸路口岸等，以滿足香港遠至2046年及以後的運輸及物流需求。

從過去的經驗，每次基建大發展，都會迎來新一波的發展，這就是基建先行、創造容量的基礎。如何做好規劃，採用甚麼技術方案，如何加快工程進度，如何融資和控制成本，都是這次基建藍圖成功的關鍵。規劃方面，不少人擔心新建的鐵路支線都會接駁入舊有已飽和的主要鐵路，例如新界東北綫，從香園圍經坪輋、皇后山連接粉嶺站。筆者認為，這個方案較2021年《北部都會區發展策略》報告書提出只到安樂村，再透過行人系統接駁粉嶺站的方案，已經有所改善，但仍會增加已飽和的東鐵綫的負擔，可能令大埔、沙田區居民更難上車，而皇后山邨居民出行難的問題也不會得到根本緩解。

此外，藍圖建議把將軍澳綫延至將軍澳南，但將軍澳綫在最繁忙時間，載客率已超過100%；而在三隧分流第一階段，東隧私家車隧道費增加的情況下，東隧車流未有明顯減少，更有可能因第二階段商用車隧道費減少而進一步增加車流，塞爆東隧。將軍澳居民的主要工作地點仍是傳統的港島都會區，政府並未提出解決方法，甚至延緩港島北綫，這種論斷與市民的親身感受嚴重脫節。

至於藍圖提出的洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統，與尖鼻咀至白泥綠色運輸系統，以及現有輕鐵之間的關係，各自有何定位？各系統間是否兼容？如何接駁屯馬綫和新建的深港西部鐵路，一區多鐵如何增強與新建系統的連通性和提高效益，路權安排，都是關注的重點。

正所謂時不我待，時間表也是關鍵。現時招標前須完成一系列程序，包括邀請遞交意向書（約3個月）、環境影響評估（約18個月）、方案刊憲及批准（約9個月）、擬建車廠用地的規劃申請（約12個月），以及其他工地勘測、設計和擬備招標文件等籌備工作，合共至少42個月，這還未包括地區諮詢。如何將這些程序簡化壓縮，是提速提效的關鍵。

最後是成本控制方面，有意見擔心這些工程超支甚至淪為大白象，故此筆者在立法會正推動成立「工務工程效益成本管理研究小組委員會」，從檢討政府招標的機制、優化項目管理、強化立法會在審批工程項目上的角色及推動使用新科技應用方面，以達致節約基建工程成本的目的。