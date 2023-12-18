毛主席說過，我們要用革命的兩手對付反革命的兩手。所謂反革命的兩手，就是一手硬、一手軟；所謂革命的兩手，也是一手硬、一手軟。硬有硬較量，軟有軟較量，硬的一手要贏，軟的一手也要贏。當今世界，中國正在用革命的軟硬兩手，對付美國反華、反共、反革命的軟硬兩手。

美國硬的一手是用阻遏、限令、制裁、圍堵、軍事威脅、準備打仗、衝破紅線、摧毀核心利益等手段，在政治、經濟、外交、科技、高端企業發展等全方位地打壓中國。美國軟的一手是繼續多年的套路，忽悠、迷惑、欺騙北京：美國不是針對中國、不是搞對抗，美國要和中國「對話、交流、合作」，「建立有效機制」。為了展現「誠意」，美國會「死乞白賴」的要派高層人士訪華，要兩國元首會面。

美國在玩軟的一手，誘引中國「入套」時，會同時亮出硬的一手施加壓力，恐嚇中國莫「敬酒不吃吃罰酒」。美國玩軟的一手取得一些「成果」後，往往會立刻翻臉，亮出更硬的傢伙。這幾個月，美國國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多的訪華活動，就是反覆玩這一手。

對於美國玩軟硬兩手，中國兵來將擋，水來土掩，從容應對；對於美國玩硬的一手，中國的反擊有時比美國還硬，尤其對美國的軍事挑釁，中國出硬的一手更凌厲。在台海、南海問題上，中國的反擊屢屢逼退美國，中國的硬剛令老美膽寒，所謂「不打不相識」，幾經交手，白宮不得不對中國刮目相看，中國對美國的欺軟怕硬也有了新的更深切體驗。

美國玩硬的一手無寸功，玩軟的一手更失敗！布林肯、耶倫、雷蒙多要來北京玩軟的一手、耍手段、迷惑中國，北京早就洞悉，表明閣下並不受歡迎。中國不急於接受美國「求和」，中國向美國開出相應條件才能讓你「前來拜訪」；中國更不怕你回國即翻臉，北京也早已做好了反制準備。你要是不怕白跑一趟，自討沒趣，那就來談談無妨。