大陸商務部提前公布「對台貿易壁壘調查」報告，結論是台灣對大陸產品的貿易限制已構成貿易壁壘，不僅違反兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的規定，也與世界貿易組織（WTO）的自由貿易、公平貿易原則相悖。對此，台灣當局自然矢口否認，直指調查報告「不符事實、政治操作」。但到底哪裏不符事實，又提不出任何理據，一味裝腔作勢揚言要告上WTO。

其實稍有常識的人都知道，台灣壓根兒就是理虧的一方，即使鬧到WTO，也只能自取其辱。多年來，台灣當局對大陸產品一直採取歧視性政策，2,500多項產品被禁止進入島內，連最近深受台灣民眾喜愛的螺螄粉也不准放行。早前台灣鬧蛋荒，寧願從巴西等地進口高價雞蛋，也不願購買相對廉宜的大陸雞蛋，到底是誰在進行政治操作，難道還需要爭辯？

陸方透過ECFA協議惠台讓利，台方並未實質減少對大陸的貿易限制，反而採取愈來愈多的歧視措施，導致兩岸貿易嚴重失衡。截至去年底，台灣關稅獲益是大陸的8.8倍，若非從大陸獲取龐大盈餘，台灣對外貿易年年都會出現巨額逆差，這些數字是不會騙人的。最令陸方反感的是，台灣有些人得了便宜還賣乖，宣稱大陸經濟發展依賴台灣、全靠台灣。民進黨更是刻意扭曲和抹黑ECFA，以致許多年輕人受到誤導，曾經上演反服貿政治鬧劇。

你不仁，我不義，既然台方不遵守ECFA規定，甚至將之污名化，陸方又有甚麼理由墨守成規？根據大陸商務部調查報告，陸方大可終止ECFA，或者減少適用範圍，反正ECFA已經屆滿10年，也該重新檢討了。不是說民進黨不喜歡ECFA嗎？不是說台灣主流民意不在乎ECFA嗎？既然如此，協議若是被終止，他們也可算是求仁得仁。賴清德最近還在大聲疾呼，聲稱台灣已經脫胎換骨，與大陸脫鈎可以讓台灣擺脫對大陸的依賴云云。美國搞脫鈎斷鏈，台灣也想學這一套，真可謂邯鄲學步，可笑又可悲。

大陸商務部確認台灣構成貿易壁壘，接下來會怎麼做，暫時不得而知，唯一可以肯定的是，陸方不可能毫無原則地長期惠台讓利。以德報怨，何以報德？如果兩岸關係融洽，大陸讓利當然無可厚非，但問題是，台灣當局倚美謀獨，拿對岸的讓利向美國交保護費，陸方一味以德報怨，豈不是做了冤大頭？