以色列軍方承認在加薩誤殺三名被哈馬斯擄走的人質，據悉當時人質均舉起白旗，但以軍照轟可也。以軍殺得性起，根本不分敵我。以國當局聲稱正調查事件，但人質家屬怒火沖天，民眾湧到特拉維夫的以色列國防部一帶示威，要求加大力度爭取讓人質獲釋，而非只顧攻擊哈馬斯。

內塔尼亞胡政府會聽入耳嗎？很明顯，極右猶太復國政權眼裏只有剷平加薩，殺絕巴人，人質生死對他們並非首要。試想想，要是重視被擄國人性命，以軍會瘋狂地、無間斷地對加薩狂轟濫炸嗎？甚至計劃灌水入地道，要是地道有人質在，除了慘死，別無選擇。何況內塔尼亞胡在戰前已因司法改革弄致焦頭爛額，目前仍是民望低殘，不繼續維持戰時狀態，他鐵定立即被趕下台，為維護一己政權，只有將加薩徹底夷平，殺光所有哈馬斯，方能自救，甚至有機會搖身一變成為國家英雄。救人質必須像上次那樣短暫停火，只能偶爾用作敷衍輿論，內塔尼亞胡骨子裏並不願意。

最重要的是，以色列有美國撐腰！聯合國安理會早前又在美國一票否決下，未能通過立即在加薩人道停火的決議案。美國的聯合國代表還詐傻扮懵，聲稱無法理解為何議案拒絕加入譴責哈馬斯襲擊以色列的字眼；又表示議案未有提到以色列有權依照國際法自衞、對抗恐怖主義。既然盲撐到這種毫無道理的地步，以色列又何用理會國際社會要求停戰的呼聲？當然，國內民眾施壓，可能是刻下唯一能制止內塔尼亞胡政府繼續濫殺無辜的方法。始終以色列是民主國家，執政者無法對民怨沸騰視而不見，奈何以國人民其實並不反對剿滅哈馬斯及殺盡「人形動物」，他們只在乎人質生命而已，以巴停火遙遙無期。