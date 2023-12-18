國家主席習近平日前訪問越南，與河內政府一致同意要加強兩國關係，不過北京的說法是構建中越「命運共同體」，越南則是說打造「未來共享共同體」。換言之，中越政府對雙方關係的定位是「一種關係，各自表述」。

越南不跟隨中國的調子，其實是很聰明的做法。美國總統拜登數月前訪問越南，將美越關係提升至「全面戰略夥伴關係」。越南這次若同意與北京共建最高級的「命運共同體」關係，即是意味着投向中國陣營，會得罪美國。越南提出比「命運共同體」稍低一級的「未來共享共同體」關係，既可安撫美國，也能獲得北京理解。這個做法恰好也反映出越南的「竹子外交」特色：根底異常堅實，但頂部卻是相當柔軟靈活。

但許多人在讚賞越南做法的同時，卻不知道竹子外交的始祖是泰國。泰國作為東南亞一個小國家，從來沒有被其他國家侵略過，就是因為它一直推行竹子外交，在大國之間左右逢源，結果成為各國之間的緩衝國，保持了獨立和國家的主權。

和泰國順勢而為的竹子外交相比，越南早些年是實施「岩石外交」，成為東南亞最強硬的國家之一。在涉及重要原則的議題上，河內政府經常像一塊堅硬的岩石，幾無妥協的餘地，最後反而不利自己。越共總書記阮富仲於是在2016年首次提出竹子外交，在大國之間找尋平衡，為越南謀求最大的利益。

隨着美國將外交重心轉向亞洲，近年東南亞已被推上風口浪尖，既要經營好與美國的關係，又要和毗鄰的中國保持友好，處於非常微妙的位置。越南從岩石外交轉向竹子外交，在中美競爭中靈巧走動，頗值得東南亞其他國家尤其是菲律賓借鏡。