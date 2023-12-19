正論：咬長糧卻撐港獨　議員倡閂其水喉

政府上周公布更新版《公務員守則》諮詢稿，新增不少篇幅提及憲制秩序、維護國家安全等內容；現行《公務員守則》的6項公務員基本信念新增至12項。首項是「維護憲制秩序及國家安全」，提到「公務員應對國家安全的行為或活動保持警覺，確保《基本法》及《港區國安法》所有規定得以遵從」。此外，並大幅修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，前者新增「不可以公務員身份批評任何政府政策」，包括於網上及社交媒體。公務員事務局局長楊何蓓茵曾解釋，公務員並非完全無發表意見空間，但若以個人身份表達，須跟隨《公務員守則》。

昨日立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議諮詢議員意見，有議員擔心公務員工會發表意見是否屬於反對政府決定以致違反守則，亦有議員詢問如有公務員領取長糧，仍然繼續反對政府甚至支持港獨，會否有違相關法則。政府強調工會只要合乎成立目的，不會受到守則影響，換言之，工會活動只要合法、「合度」，而勞顧會委員在勞顧會職權範圍內討論事項，不會被視為不尊重政府。而公務員若有干犯準則，嚴重者可革職，如干犯國安罪行，則會即時喪失公職。

議員葛珮帆追問，指部分出政府長糧的高官退休後，甚至有人支持港獨，質詢當局是否可以在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，以至考慮倣效外國一些國家的做法，如有退休官員賣國或危害國家安全，將失去退休金權益。議員所言，相信亦有感而發。曾經在特區政府做過不同職位的高官王永平於2007年6月退休後，便經常以「時事評論員」在報上發表反政府的言論，月旦政府的不是，甚至與反對派陣營同聲同氣。事實上，反修例期間，王永平的言行偏頗常犯眾怒，當時有市民已經批評他領長俸、食長糧，卻帶頭反政府，是「食碗面、反碗底」；更有市民建議，基於其煽動言論，應當取消其長俸，以儆效尤。其後，2020年6月30日制訂了《港區國安法》，一眾反中亂港者「聞到燶味知衰」，紛紛收聲或轉調，有謂「年紀大決定從公民及政治工作退下來，過較平靜生活」；而王永平亦旋即停筆並刪除臉書專頁。

可以見到，議員的追問，實則大早已經是市民的「先見之明」。楊何蓓茵回應時，就指如干犯國安罪行，會即時喪失公職，而退休公務員不需要受守則規管，但在其干犯叛國、防止賄賂條例底下的罪行，因公職上的事務令市民失去信心等原因下，可以減少和停止發放退休金，不過她指退休金條例本身已經很嚴格，且修訂敏感度很高，因此暫不考慮修訂。政府既然立心修改公務員守則，既是「守則」，根本不應該怕甚麼修訂「敏感度很高」，而應該訂得清晰些、嚴密些，去除一些具爭拗性的字眼如「政治中立」，所謂「中立」，很容易令人覺得是「牆頭草，兩邊擺」，倒不如直接道出政府對公務員言論和行為要求的底線，一旦過界有違守則，必予以嚴懲不貸，絕不寬恕，才可杜絕昔日公務員「端起碗吃肉，放下筷子罵娘」的陋習！