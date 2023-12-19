娛圈單打：小露性感殺四方　阿女真係有本事

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）不經不覺已經18歲，大個女打扮亦漸見成熟，不時小露性感。她日前出席正在就讀的理工大學音樂會，以一身全黑緊身打扮現身，雖然被嘲緊身得滯致象腿暴現，但網民更關心她的上半身──黑色短褸仔底下，竟然係黑色低胸半透視內膽！

嘩，連大學校長都爭住集郵，在場男同學忍唔住喪𥄫，女同學則議論紛紛，認為Gigi這身打扮的確性感，就知呢位小妹妹唔出手則已，一出手驚人！看來女大十八變，跟當年以15歲之齡出道，充滿稚氣的模樣，真係不可同日而語。

自從憑《聲生不息》的演出在內地打響名堂後，Gigi便集中精力開拓內地市場，單是今年暑假前後已狂接最少10個內地騷，非常搏殺。早前在港舉行首次個唱，門票火速賣光，聲勢一時無兩。現時出騷價已爆升至最少50萬一場，睇怕小天后定下買10層樓的大計，好快達成。

魅力沒法擋。Gigi愈大愈索，曾揚言「唔識邊個係炎明熹」的ERROR成員保錡，忽然改晒口，早前大晒與Gigi的合照，自爆是「Gi炎粉」，冧到不得了。連曾經看輕自己的人都變成自己粉絲，絕非易事，證明Gigi真的成功了！

難怪坊間流傳：生女要似炎明熹！年紀輕輕已擁有別人一輩子無法擁有的機會，羨煞旁人，加上Gigi係出名的孝順女，唔止錫媽媽，同照顧她的姑丈更係情同父女，一人得道全家升仙，咁乖咁本事，幾生修到！當然啦，Gigi的唱歌天賦得天獨厚，後天又肯努力，邊有唔紅的道理！