產評：華經濟仍陷泥沼　穩內房成當務急

距離元旦不到兩周，但觀乎內地經濟景氣，可以用淡靜來形容，皆因搵錢難，前景不明朗，居民能省則省，消費降級未完，民營經濟信心景氣仍遠未復原。內地市場要繼續改革、對外開放，就得聆聽市場聲音，畢竟內外需求活躍與否，實際的居民與企業活動等數據，能說明實況。如今當局首務要做的，是盡快妥善化解內房危機，確保樓市運作早日恢復正常，穩定資產價格之餘，亦帶動固定資產投資，保金融系統穩定。否則市場信心繼續走下坡，將演變成一個燙手山芋，更難解決。

回顧今年，內地經濟雖然能實現官方約5%的增長目標，但主要靠首季通關效應拉上補下，下半年的增長形勢放緩，製造業、服務業皆未見大起色。在國際地緣政治風險下，歐美資金退場，即使中東與俄羅斯及新興市場等資金增多，亦無法抵銷歐美資金退場的影響，此其一。

其次是，雖然下半年以來，內地一直強調要提振民營經濟，但好明顯至今仍流於口號，無法重演昔日一擁而上，百花齊放的好景，皆因監管過嚴，且內房危機膠着，鎖死了大量民間資金，房產大跌價、失去流動性，亦起着負面的財富效應，不利消費與投資，A股跌跌不休，豈非無因？

更令人煩惱的是，代表着科創產業融資中心的深圳股市，不斷尋底，實在不利人工智能、商業航天、量子科技及生物製造等創科產業領域的發展，關係到一國的競爭力，必須得到正視。

世界銀行最新的報告預期，明年內地經濟按年將呈放緩，全年增長率將由今年的5.2%降至4.5%。事實上，不少投行都已調低內地經濟增長預測，主要出於內地經濟復甦基礎仍然顯得脆弱，債務問題及出口業都不見得樂觀。

面對外界對內地經濟動能減弱的擔憂，近期官方頻頻指摘「唱淡」輿論。與其花心神要求市場不要唱衰內地經濟，倒不如務實一點，多做實事。畢竟一地經濟興旺，不是靠「唱」出來，而是靠實體經濟表現。

得清楚認識到，民營企業、中產，都是內循環的重要基礎，明年內地經濟要實現合理復甦，必得想方設法提振民企及中產的信心，而最實際的方法莫過於盡快妥善解決內房危機，止住風險傳導至金融系統，並讓樓市逐步恢復正常流轉，保交樓順利，重建市場信心，經濟重新起動；配合財政政策扶持地方化解債務問題，讓地方投資帶頭起動，保就業，疏導社會風險，惟至今為止，尚未見到官方有特別大的舉措起到成效。

本來內地實體經濟可持續發展，能推動資本市場表現，支持企業融資與民間累積財富，促進消費，造成一個大型的良性循環。惟現在觀乎A股表現之弱，可說是內地經濟的一大缺陷。期望當局能多做實事，在「活躍資本市場」方面作出重大突破，配合積極的財政政策及更大力的量化寬鬆貨幣政策，務求打通經濟脈絡，更好地體現中國資產的投資潛力。