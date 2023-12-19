世界視線：美霸權崩析衰落　非西方競相崛起

美國霸權主義從頂峰下跌，緣由在於：一是美國的經濟力量從實體經濟退縮，僅靠金融維持。美國的去工業化、領導七大工業國集團（G7）的發達國家也去工業化。即使生產貿易抑制中國，還要靠其他發展中國家來接力。再工業化困難，也以國防工業為主。經濟領域裏，美國與發達國家再無法主宰，備受中國與其他新興國家挑戰。

二是美國的軍力大不如前，自海灣戰爭輕取伊拉克後，美國挑起的各場戰爭，除科索沃等分拆前南斯拉夫，戰勝勢弱的南斯拉夫和塞爾維亞外，其他戰爭，無論是美軍直接出兵或依靠代理人，盡皆失敗。美國的軍事戰鬥力暴露出巨大的弱點，連震懾作用也大減。從「911」開始，弱勢的地方武裝組織、小國都可以與美國抗衡，有勝有敗，但此起彼落，美國怎樣動員和耗費天文數字的資源，也沒法鎮壓。戰爭反助長了美國政府與軍方的貪污舞弊；反恐怖戰和由此引起的種種局部衝突戰爭，竟成為美國國內貪腐之源，從內侵蝕美國已衰落的戰鬥能力。美國霸權從來是軍事與經濟互相配合，互為支援。現在卻變成二者同時衰落，互相牽制，變成惡性循環。

烏克蘭戰爭實際是軍事與經濟同時開戰，是美國挽回頹勢之着。可惜即使挾歐盟以眾凌寡，也不能折服俄羅斯，僅靠財力消耗來維持戰爭對峙。正在此時，以巴之戰爆發，反而在軍事與經濟同時挫敗美國及其扶植的以色列。

美國的軍事金融仍強大，雖不能壓制反抗的國家與組織，卻還可對其他國家與全球體制進行破壞。在節節敗退之時，它除了破壞，作焦土之戰來阻撓挑戰者的進展，似乎別無其他選擇。這或許便是美國立國精神，也是美國霸權主義的局限。霸權主義是掠奪而不是建設。此所以歐美帝國主義與殖民主義二、三百年的成績是把眾多國家由繁榮轉變為衰敗貧窮。

俄羅斯和哈馬斯同時證明大國、小國都可以用智慧、戰術和政治意志來戰勝大而無當的霸主。後者已失士氣、意志和信仰。單靠金錢驅動的僱傭部隊，是沒法與任何哀兵作戰。伊拉克之戰和顏色革命是靠收買。現時美國財力大減，即使收買了，成功開戰，也難維持。戰爭損害美歐，卻成就中國、印度等新興大國，在經濟上進一步被挑戰，軍事也進一步無以為繼。

研究所所長 陳文鴻