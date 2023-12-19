在美國的亞太戰略中，對北韓「威脅」南韓、朝鮮半島發生戰爭的重視程度及武力支持南韓的程度，要高於大陸對台灣武統及海峽兩岸爆發戰爭的程度，要高於軍事支持台灣的程度，美軍是否參戰台海與中國開仗一直猶豫不決，瞻前顧後玩「模糊政策」，但對南韓和朝鮮半島開戰，美國則是「當事國」，會直接參戰。

此因平壤遠弱於北京，美軍參戰有「必勝把握」，平壤雖然號稱有了可以打擊美國本土的戰略核武器，但美國攔截不難，對中國則顧慮重重。打常規戰，美國不佔優勢，在地理環境上處劣勢；打核子戰，美國難逃同歸於盡的命運。對這些問題，美國還有點兒自知之明、知人之明，不敢亂放狠話恐嚇中國，對北韓則肆無忌憚。

日前美國和南韓核諮商小組在華盛頓開會，發表聯合公報，警告平壤美國會延伸核威懾執行力，不會放任北韓對美國及其盟友發動核武攻擊，聲稱朝方若發動核攻擊，會招致平壤政權終結；聲稱美方將對北韓的核攻擊迅速予以壓倒性、決定性的應對；聲稱韓美同意明年年中之前完成制訂共同核戰略規劃和實施的指導方針，明年開始在韓美聯合軍演中加入核戰訓練；聲稱韓美核威懾合作進一步深化，合作範圍涵蓋安全與情報共享流程、危機與戰時核子諮詢流程、核子戰略規劃營運、核武與常規戰力資訊等等。

看來經過這麼多年的發展，特別是北韓近來成功試射了軍事偵察衞星，對「指導核戰」取得重大進展，美國和南韓不能不前所未有的重視北韓的核打擊力量了。多年來，平壤搞核試驗、搞試射導彈，總是十分高調，目的是威懾美韓別和它玩「核訛詐」。

較早時，美國並不把北韓發展核武放在眼裏，以為通過「國際制裁」、「頻繁軍演」就可以逼北韓放棄。現在要準備實戰對待了，朝鮮半島這個火藥桶正在吱吱冒煙。