有人曾如此形容英國：歐洲有兩種國家，小國和不知道自己是小國的小國。嚴格來說英國不能算是小國，但也不能算是大國，充其量是中等國家或者說二、三流國家，與過去的日不落帝國已不可同日而語。最令人瞧不起的是，這些年英國徹底淪為美國的附庸，對華盛頓言聽計從，完全失去戰略自主，甚至沒有獨立自主的外交和經濟政策，對這個曾經的世界霸主而言既是莫大諷刺，更是莫大悲哀。

然而，許多英國人依然沉醉在昔日的輝煌，不知今夕何夕。英國防相夏博思日前訪問日本時高調張揚，英國海軍航母打擊群將於2025年重返印太，與日本自衞隊及其他夥伴合作捍衞印太地區和平穩定。他強調，「英國武裝部隊的實力和全球影響力永遠不應被低估」。其實不是人們低估英國，而是英國高估自己，英國武裝部隊到底還有多少實力和影響力，全世界都很清楚，只有英國人不願或不敢面對現實。

是的，目前英國海軍確實擁有兩艘航母，卻是虛有其表，營養不良，既缺乏艦載機，連給兩艘航母配備護衞艦隊也捉襟見肘。前年伊利沙伯女王號航母在印太巡航時，除了借用美國和荷蘭海軍的驅逐艦和護衞艦，還向美軍借了10架F-35B戰機撐場，英軍自己一架戰機更因起飛失敗而墜海，淪為國際笑柄。英國媒體透露，由於英國空軍削減戰機數量，伊利沙伯女王號足足缺少三分之二艦載機，原本可搭載32架，實際上只攜帶了8架。憑這樣一支天殘地缺的航母艦隊，就想在印太地區耀武揚威，在中國家門口撒野，英國人的自信究竟從何而來？

美國窮兵黷武不奇怪，畢竟它可以隨便印鈔發債，不愁沒有經費。而英國呢？既沒有足夠的綜合實力，也沒有隨便印鈔的能力，根本充不起大頭鬼。過去幾年英國已有12個地方政府宣布破產，未來數年可能還有30多個地方政府排隊破產，整個英國就像破落戶一樣，連基本門面都撐不住了，只能靠借貸過日子，卻還在緬懷昔日榮光，侈談「全球影響力」，你說好不好笑？

時代不同了，過去英國通過炮艦外交到處插旗佔地，搶奪殖民地資源以供自己揮霍，這種好日子已一去不復返。東方崛起，西方沒落，已是大勢所趨，盎格魯撒克遜人再不面對現實，改變自高自大的傲慢心態，只能繼續出醜露乖。