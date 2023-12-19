美國明年大選，拜登講明尋求連任，但隨着煽動俄烏戰爭無功而還，以巴戰爭又因為盲目支持以色列，令國內外質疑四起；更重要是振興經濟無能，年紀大成為死症，如今連民主黨內部對其連任的信心也告尋底，當中包括他的前上司、前總統奧巴馬。

二人當年是執政拍檔，奧巴馬在拜登參選總統時亦全力支持，但此一時彼一時，今時已不同往日。當地傳媒報道，奧巴馬憂慮舊拍檔能否連任，知道明年大選將是一場勢均力敵的競選，民主黨非常有可能會輸。其實各項民調均顯示，要是現在就舉行大選，特朗普鐵定勝選。雖然距離明年選舉仍有一定時間，但民主黨愈來愈焦慮絕對不足為奇。一來拜登選情低迷，二來民主黨內部又未有有力人選取而代之，一旦共和黨重新掌權，民主黨肯定沒有好日子過。

可惜拜登不爭氣。以巴戰爭嚴重撕裂民主黨內部團結，自由派對拜登放任以色列狂轟濫炸非常不滿，拜登承受的壓力益發沉重，以致他不得不派官員赴以講數，表明以軍只餘數周時間結束當前階段的戰事，意味以國數周後必須停火。但這樣會導致以色列最後的瘋狂，加薩戰場只會更血腥。

民主黨黨內無人，未有年輕一代足以接棒，以致七老八十的拜登依然是總統唯一人選，反映不僅是民主黨的窘境，而是整個美國政壇都是老人當道，暮氣沉沉。想當年奧巴馬以首位黑人總統之姿風靡全球，朝氣勃勃，年輕有為，口才了得，標誌着美國是能夠夢想成真的國家。然而他下台至今連十年都沒有，美國便換了光景。再說，即使特朗普再次當選，他也是一個老頭，比拜登好不了多少。一節見則百節知，美國正在老化，全球霸主之位，注定只能被別國取而代之。