中美對抗走入最新篇章，美國佛州聯邦參議員史葛致函給商務部長雷蒙多，指控中國大蒜生產方式不衞生，要求政府調查從中國進口大蒜對國家安全的影響。史葛說，從烹飪部落格、家庭雜誌到YouTube影片和紀錄片，都有對於中國大蒜如何在惡劣條件下生產過程的詳細記錄。中國種植大蒜的方法包括「用人類糞便和各種污水為大蒜施肥，在污水中種植大蒜，漂白大蒜使其看起來更白、更乾淨」，並在進入美國市場前，切掉大蒜根部，讓大蒜「看起來更吸引人，且遵守美國有關預防土壤性疾病和污染物的法規」。

此前美國認定中國以低於成本價向美國傾銷大蒜，史葛指中國已積欠逾5億美元大蒜反傾銷費，他還要推出「污水大蒜進口法案」與「污水大蒜進口關稅法案」，來保障美國的國家安全。

史葛說的煞有介事，卻根本經不起推敲。中國倘若真以低於成本價格向美國傾銷大蒜，那豈不是賣得愈多賠得愈多？請問這是在做慈善事業嗎？而中國出口大蒜至美國已經有數十年的時間，過去並沒有傳出相關的衞生質量問題，美國相關的進口檢驗機制難道統統失靈？無法查驗出品質缺失，只能靠參議員從部落格、雜誌與網絡影片來找證據嗎？

更可笑的是，史葛聲稱中國用人類糞便種植大蒜，他老兄應該沒搞清楚，人類糞便可是有機肥料，用上有機肥料的大蒜只會賣得更貴，怎可能用來低價傾銷？中國每年出口高達150萬噸的生鮮大蒜，請問要去哪兒找這麼多的糞便？史葛說的根本就是天方夜譚。

如果中國大蒜真有問題，美國拿出科學數據停止進口即可，鬼扯到國安問題，只能說蹭抗中蹭得過了頭，就是畫虎不成反類犬了。