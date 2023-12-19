明年有多場影響全球局勢的選舉進行。其一當然是美國總統選舉，現年八十有一、表現癡呆的現任總統拜登是否仍堅持角逐連任，其老對手特朗普能否重新執政，對世界各國都影響至深。其二理應是俄羅斯總統選舉，但眾所周知結果一定是普京再度連任。

其三是台灣的領導人選舉，在「藍白配」破局下，綠營似乎可看高一線，但台灣選戰向來變幻莫測。而即使民進黨繼續執政，亦不代表台海就必有一戰，關鍵還是中美關係是好是壞。若兩個大國都希望求和免戰，任由台灣領導人如何攪局變天，都不會起到決定性的效果。

烏克蘭原定也在明年舉行總統選舉，但國內大部分黨派都同意在戰爭狀態下選舉應押後。有指現任總統澤連斯基被西方捧成戰爭英雄，其滿面鬍鬚及綠色軍服造型更成為時尚，理應不怕舉行選舉爭取連任。但當年英國首相邱吉爾在二戰取勝後，也以為自己與保守黨可順利繼續執政，誰知大多數選民因厭戰而改投工黨，將戰爭英雄邱吉爾趕了下台。

隨着俄烏戰事愈拖愈長，說好的烏軍大反攻根本從未出現，俄羅斯長期佔領克里米亞以至烏國東部看來已成定局，不僅愈來愈多國民出現厭戰情緒，美國等西方多國也希望戰爭可盡快結束，將精力與資源重新投放於中東和中國。但烏克蘭與西方已錯失了求和的最佳時機，事實上澤連斯基也不能求和，否則他便會由戰爭英雄變了賣國狗熊。

早前澤連斯基出訪美國，雖然獲得拜登接見，但規格與待遇明顯大不如前。最近西方亦有聲音指，若要批准烏克蘭加入歐盟，必須重新舉行選舉以確認烏國政府得到人民授權。是否意味西方想借烏國選民的力量甩掉澤連斯基，繼而促成俄烏停戰呢？