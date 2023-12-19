以軍殺得性起，繼喺加薩誤殺3名手持白旗並以希伯來文呼喊救命嘅人質，上周六又血洗加薩北部醫院，聲稱喺院內發現武器並拘捕約80名哈馬斯武裝分子；哈馬斯則發聲明譴責以軍於醫院進行屠殺，以推土機摧毀當地嘅避難者帳篷，造成傷亡。此外，耶路撒冷拉丁宗教區亦發聲明，稱以軍狙擊手上周六喺加薩聖家堂內開槍殺死一對母女，當時佢哋正走向修道院。

關於以軍殺害無辜嘅新聞日日不絕如縷，事件激發特拉維夫數百人上周六上街示威；以哈衝突以來，太多巴人平民被殺，輿論聲音敦促內塔尼亞胡與哈馬斯談判嘅呼聲日益高漲。之但係內塔尼亞胡喺記者會上表示對誤殺人質感「心碎」，不過，佢依然稱有必要對哈馬斯施加軍事壓力，佢強調將一如以往戰鬥到最後，打敗哈馬斯，將加薩解除武裝，並置於以色列安全控制之下。所謂「安全控制」，即係將巴人逼向死角。

消息指美國多名高官近日相繼到訪西岸，其中白宮國家安全顧問沙利文上周五重申，巴勒斯坦加薩地帶喺戰後可以由巴人管理；惟內塔尼亞胡即唱反調，表明反對巴勒斯坦自治政府接管；內塔尼亞胡根本唔聽老美支笛，佢不點名促請美國咪為他人「增添幻想」。而哈馬斯亦發聲明，表示除非以色列停止侵略，否則不會啟動任何交換人質嘅談判。以色列和哈馬斯互不信任，彼此冇妥協嘅意向，以哈戰火，不知會延續到何時！內塔尼亞胡恃着有軍事優勢，企圖把哈馬斯「連根拔起」，佢殺紅雙眼，不會有一絲人道救援之心，更加不會明白改變世界之道，不一定要靠打靠殺，孟子就話「樂以天下，憂以天下，然而不王者，未之有也」。滿眼只有仇恨怒火嘅內塔尼亞胡點會明吖！