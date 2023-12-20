以巴之戰會怎樣結局呢？這是世界都在注視的政治大事。不但關乎以色列與巴勒斯坦的勝敗，或中東的政局，而是觸及全球各個方面的發展。一是中東紛亂，石油天然氣的供應受阻，會否再來一次上世紀70年代的石油危機？二是紅海航道陷入戰爭中，恍如上次蘇彝士運河石油貨輪阻塞的意外，但相信歷時會更長。二者都會衝擊國際貿易，對全球的通貨膨脹會帶來大的影響。

三是戰爭使軍火武器消耗增大，加上烏克蘭戰爭。不利的地方是涉及的國家財政受壓，以色列、美國和歐盟都十分明顯，俄羅斯則利害參半。而美國亦因武器生產出口使國防工業興盛起來，企業收益與股價大漲，抬托華爾街股市。美國債務大增，金融危機風險上升。短期卻是經濟回升、就業改善、金融旺盛，美國特殊的經濟效果把世界經濟放在一個不穩並難預測的局面中。歐盟肯定會重重受傷，但其他國家，包括中國未必受到沉重打擊。國際經濟形勢區域差別巨大，可無論如何，國際經濟在變動中，難以預測，風險頗大。以巴之戰，因此一如烏克蘭戰爭屬局部地緣戰爭，影響卻是全球。

烏克蘭戰爭決定俄羅斯命運。敗則有骨牌效應，聯邦難保。勝則形勢變動不大。以巴之戰決定的是以色列命運，敗則扭轉1948年以來的中東格局。中東脫離大國控制，各國重奪地區和國家發展的主動權，回復到英法與俄羅斯在中東的大國之爭前的多元當地語系化發展。中東或可復興。以色列之敗便是美國之敗。歐美帝國主義撤出中東，中俄卻不可能替代歐美。而僅與中東各國合作回復絲綢之路的貿易為主、交流交換為主的模式。

中東變天，便也是美國霸權主義、歐洲帝國主義、殖民主義時代開始終結，影響到全球的政治均衡。中國和俄羅斯未必替代，反而是各新興大國競相崛起，各顯風騷。多元多邊的國際政治經濟社會文化的發展將取代300年歐美主宰的歷史。所謂歷史終結，便應在歐美帝國主義，它們歷史之終結。而不是歐美自由主義把世界歷史終結。

這兩場戰爭是過往上百年發展的總結，頗為偶然，卻是有因有源，清楚的歷史演變脈絡。可是即使認識到這兩場戰爭的重大歷史意義，可下一步會是怎樣變化？相信還是眾說紛紜，莫衷一是。歷史的有趣處，便在此！