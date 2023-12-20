為了促請國會盡快通過對烏克蘭新一輪軍事援助，美國總統拜登危言聳聽，聲稱如果俄羅斯在烏克蘭戰場獲得勝利，將會繼續進攻北約國家，而一旦俄羅斯與北約之間發生直接對抗，將引爆第三次世界大戰云云。對此，俄羅斯總統普京在接受媒體訪問時直指這是「無稽之談」，俄羅斯沒有理由，也沒有地緣戰略、經濟、政治、軍事興趣與北約作戰；他認為美國的目標是肢解俄羅斯，掠奪豐富自然資源，然後集中全力收拾中國。

普京說了大實話，美國的如意算盤就是先擊垮俄國，後對付中國，這早已不是甚麼秘密。但老美沒有想到的是，俄在西方合力圍剿之下，不但沒有崩潰，反而愈戰愈勇，與中國的關係更是愈來愈緊密，美國的如意算盤已徹底落空。目前拜登可謂進退兩難，想繼續軍援烏克蘭卻受阻於共和黨，想放棄烏克蘭又下不了台階，怎麼辦？明眼人都看得出，烏克蘭敗局已定，即使美國提供更多援助，也不可能令其起死回生，再撐下去已沒有任何意義。

事實再次證明，老美總是高估自己，低估別人。美國加上整個北約的力量，貌似非常強大，其實不外如是，他們連俄羅斯也收拾不了，又如何對付中國？中國綜合國力遠勝俄羅斯，組織動員能力更是沒有任何國家可以相提並論，一旦戰爭機器開動起來，就沒有人能讓它停下來。老美自己也心知肚明，表面上咄咄逼人，實際上心虛膽怯，一方面不斷挑釁，一方面要求設置「護欄」，將紙老虎本質暴露無遺。試想想，如果美國自認有把握擊敗中國，何必設置護欄？

北約秘書長斯托爾滕貝格早前跑到華盛頓游說，認為美國不能讓烏克蘭失敗，否則將為中國進行一次示範，解放軍也可能在台海發起軍事行動，而且烏克蘭的失敗，將使美國無法將重心轉向亞洲對付中國。他說得很直白，老美也不是不明白這個道理，但又能怎樣？面對烏克蘭這個殘局，美國已無能為力，更遑論要集中全力對付中國。

美國唯一可以做的就是煽風點火，唆擺菲律賓充當爛頭蟀，企圖為中國添煩添亂。奈何菲律賓這種國家能力實在有限，只能小吵小鬧，像蒼蠅碰壁一樣嗡嗡叫，搞不出甚麼大動靜。中國與俄羅斯日前再次舉行聯合空中戰略巡航，才是真正實力的展示，也是對美日韓的嚴正警告。