以巴戰爭愈演愈烈，血腥程度不斷升級，以軍殺得性起，甚至連舉起白旗投降的以色列人質也照樣轟斃，受盡千夫所指。一直盲撐以色列的美國亦承受巨大壓力，國防部長奧斯汀日前訪問特拉維夫，與以色列國防部長加蘭特舉行會談，要求以國減少平民傷亡，以及維持人道援助獲得持續進行。

美國這樣做根本就是惺惺作態，賊喊捉賊。拜登政府至今仍源源不絕向以色列提供軍事援助。截至今年10月，美國已向以色列提供了1,580億美元的雙邊援助和軍事資金，是二次世界大戰以來，累計接受美國軍事援助最多的國家。以巴戰爭爆發後，眾議院於上月初又批准向以色列提供145億美元的軍援；早前更繞過國會，向以色列「緊急出售」近14,000發坦克彈藥。

美國一方面送錢送武器，另一方面促以色列減少平民傷亡，不是自相矛盾、假仁假義嗎？若美國真的顧念平民百姓安危，好應該即時停止任何形式的援助，立刻結束這場戰爭。可惜講一套、做一套向來是美國慣技，「美式雙標」亦是世界知名，以色列有恃無恐，全因有老美無限量支持。

當然，以色列連「自己人」都殺，一石激起千重浪。國內的怒火正在燃燒，連帶美國也受盡指摘。美媒報道，以色列官員與卡塔爾首相會面，似乎正在開展新一輪人質談判。以方亦在美國施壓下，自10月7日以來首次准許物資直接從以色列進入加薩。都說內塔尼亞胡為保極右政權永續，必然千方百計延長戰時狀態，並要將哈馬斯剿殺到底。不過他始終是民選政府，不能不看民意臉色，現在惟有透過新一輪談判換取更多人質獲釋，稍減民意怒火，但停戰依然遙遙無期。