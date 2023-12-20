廣東話的「我寸得起」，意思是指自己實力充足，不怕在人前表現囂張，這句話套用在中國小米集團身上，可謂恰如其分。近日，該集團董事長雷軍透露，公司明年將推出電動車，他對此憂心忡忡，其中一個原因，是怕新車太好賣，顧客如要輪候一、兩年才能取車，那該怎辦？哈哈！這位雷先生，當真夠寸。小米表現囂張，也着實難怪。原本中國製的電動車已經十分優質，但雷軍指出，小米研發新車，合共投入了100億元人民幣，與3,400名工程師，兩者的數目，都是其他車企的10倍以上。這顆深水炸彈明年一旦投進來，整個電動車壇，勢必浪潮翻湧。

近年中國企業的成功，是得力於所謂「內捲」之力。那是指國內的市場競爭激烈，要想生存下來，必須在品質與服務上精益求精，哪怕是一個細微部分，也不能輕易放過。其他廠商已經做得極好，但我想躋身市場，甚至要將對手扳倒，就得投入10倍的資源與心力。

內地高考有句名言，就是「提高一分，幹掉千人」。每年參加全國高考的人數甚多，因此別小看一分，在100分滿分的試卷上，你只要提高一分，就足以將一千人甩在後頭。考試跟做生意一樣，內地大大小小的電動車廠，合計怕有上百間，你的產品質量提高一點，可能就將10家對手幹掉，再提高一點，又幹掉10家。一個出色的企業，往往就是這樣走過來的。

香港的產業日漸失色，其中一個關鍵原因是本地市場太小，商家太受保護，沒機會投入內地的「內捲」潮中受歷練。而消費者眼睛是雪亮的，因此Made in China的產品，近年在香港以至全世界地位便愈來愈高。