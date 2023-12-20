近日新北萬里多了一個新打卡景點，不僅網紅前往直播取景，連憲兵都主動設立崗哨衞戍，那便是賴清德的龍興之地，名震遐邇，與萬華剝皮寮齊名的萬里「賴皮寮」。但Google Map似乎有人不喜歡這個新景點，很快便刪除了名稱。然而網友實在太熱愛賴皮寮，既然景點不准標示，那就把附近的地名全改了，例如「賴皮寮聯外道路」、「賴皮寮檳榔攤」、「賴皮寮香腸攤」等。而當這些地名又被刪除後，有網友索性就將附近所有的地名全部附註「賴皮寮附近」，指引更多遊客鄉民前往朝聖。

一陣你刪我填的混戰後，有人乾脆轉移陣地，將台北仁愛路上賴清德的住家也改成「賴皮寮官邸」，連賴清德老家旁的小公園，也改成了「新潮流百億光電啟蒙地 賴皮寮紀念公園」，顯然是跟Google卯上，就看雙方誰有耐性耗下去。

賴皮寮到底有甚麼獨特景觀，能引起網友轟動呢？其實不過就是一個本來應該是殘破工寮的地方，變成了兩層鋼筋水泥樓房，還外帶公園步道涼亭罷了。而最奇特之處，就在於它既沒有建造牌照，也沒有房屋申請，更不用繳稅，而賴清德卻堅稱自己記憶中小學時曾聽過母親說要繳房屋稅，等他接手後卻沒有收到稅單，顯然是新北市政府怠惰，絕對不能怪到他的頭上。

而每當賴清德提起這間樓房，總是會想起父親留給家人的貧窮，以及母親的含辛茹苦，充滿了對幼時艱辛生活的感懷，忍不住潸然淚下。只是現在這個樓房與過去的工寮根本長得完全不同，連地點都不一樣，還能引起賴清德這麼強烈的情感，只能說我們功德兄就是性情中人，絕非一般凡夫俗子所能揣度了。萬里賴皮寮，未來應該會持續發光發熱，為地方帶來一片觀光榮景吧？