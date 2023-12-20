2019年反修例運動令香港社會撕裂。逃亡海外的反對派人士過去幾年不斷在外國唱衰香港，港府則努力在國際社會還擊。但從近年外國人對香港觀感持續下降的趨勢來看，港府在說好「香港故事」方面的工作顯然未如理想。

出現這個結果並不令人意外。我早前說過，特首今年復常後多次出訪外國，竟然不懂得主動找當地的媒體報道，已反映出港府內部嚴重欠缺熟悉國際輿論的人才。不過日前我和某國的記者朋友聊天，據說有港府高官近來準備訪問該國，早前主動詢問他們有無興趣做專訪，這在以前從未試過，說明港府開始有所醒悟了。

但要說好「香港故事」，單靠港府並不足夠。除了官員應該多點外訪宣傳香港，更重要的是民間也要自發回應外國的抹黑。只有官民兩者結合，效果才會更加明顯。可惜建制派陣營的輿論水平在2019年已經貽笑大方，過去3年依然沒有改進。近年出現了一些所謂的建制派網紅，論述能力低不在話下，最好笑的部分人口口聲聲要打國際線，殊不知外國人最忌憚有官方背景的宣傳。這些人想要在國際上說好「香港故事」，基本上很難有效果，最終只能是自我感覺良好而已。

據外媒朋友說，香港居住着不少外國人，近年有些人喜歡拍短片放上網，向外國的朋友介紹香港。我上網查了一下，發現這些視頻的瀏覽量頗高，留言互動也多，能加強外國人了解香港真實的一面。在當前資訊大爆炸的社會，人們已很難像從前那樣密切關注所有資訊，更多的是留意一些有影響力的網紅言論。港府若要在國際上講好「香港故事」，與其浪費資源在本地所謂網紅身上，不如善用這些在港的外國網紅，主動和他們多點互動。