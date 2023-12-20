昨日提到歐美多國都對曠日費時的俄烏戰事感到厭倦，不願再加碼援烏。加上俄羅斯總統普京強勢角逐連任，國內反對勢力已被肅清，看來俄國長期佔領克里米亞與烏國東部已成定局。未來肯定還會有零星的空襲和恐襲，但再發動大規模地面進攻或反攻的機會極微。

以巴戰事方面，以軍在加薩的濫炸濫殺暴行，不但導致歐美輿論轉向，還有加速向外擴散的危機。包括獲伊朗支持的也門胡塞武裝，加緊襲擊進出紅海的西方商船，部分貨輪及油公司宣布不再駕經紅海，令國際油價及貨運成本面臨上升壓力。還有在全球多國發生、情節愈趨嚴重的反猶太及反巴人示威與襲擊事件，令一直偏袒以色列的美國，亦不得不公開勸說以軍略為收斂。

事實上，隨着以軍深入加薩中部，演變成巷戰和游擊戰，推進愈見緩慢，補給亦趨困難。在軍民難辨，敵我難分之下，出現了大量殘殺巴人平民以至誤殺以方人質的醜聞。即使沒有美國出口，以軍也必須調整策略，以及思考如何退場。因此以巴戰事預計亦將步入膠着對峙及逐步縮減規模的狀態。

西線開始熄火，但東線卻開始冒煙。先有沉靜一時的北韓又開始亂射導彈，說好的中日韓首腦會談，可能會因日本岸田政府瀕臨倒台而押後，朝鮮局勢隨時再起風雲。兩岸局勢方面，台灣領導人選舉進入倒數階段，美國在第二次習拜會後未有收斂，繼續對台售武及在台海巡遊。民進黨為了激起統獨對抗，爭取繼續執政，肯定又會在投票前再無事生非，挑釁大陸。

在更南面的南海，獲美國支持的菲律賓，在小馬可斯上台後加強挑釁。雙方暫時都只是互射水炮及激光示警，但難保不會擦槍走火演變成熱戰。