2024年將至，萬眾寄以厚望之年，勢必也是政治紛擾多多、黑天鵝隨時來襲的年份！因為美國換總統、台灣換領導人，兩場選舉的前哨戰已不約而同露出全方位攻擊中國內地的苗頭，各種疑神疑鬼、杜撰抹黑，令中國人想靜下心拚2024年也難。

台灣民進黨多年執政後，嘗透政權美味、勢難罷手。惟該黨的競選工程與其對手國民黨的運作完全兩樣，民進黨的競選對手不是國民黨，而是對岸、打的每張牌都衝着兩岸政策、戰爭威嚇。近日先是炒作間諜風潮，如中共掟巨資誘中校叛逃，然後大肆搜索曾到內地旅遊的41名國民黨或親國民黨的里長，各舉措都透着濃濃的政敵即仇敵味道。

民進黨的宣傳戰還抄足美國，如近期挑起中國社交軟件抖音會洗腦，綠色陣營更拿出2,000萬新台幣（約500萬港元）鼓勵民眾舉報，但凡抖音上有利好大陸、唱衰民進黨的都可舉報。

民進黨唯一打不響的是軍事戰。台獨勢力要推動去中國化，首要打的是台灣人的心戰，讓他們相信中共不敢打台灣，解放軍不敢挑戰他們的美國老爹，甚至中共各種軍力宣傳都是吹噓。但這一套台獨首領做起來就像暗夜吹口哨，既經不起檢驗，又信者杳杳，更不爭氣是台軍現狀，讓民進黨人頭痛。

台灣「國防部」近日預告新工作，便談到將修訂《陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則》，說穿了就是由於台灣軍隊在役人數下跌，今年6月已跌剩15.5萬人，創5年新低。為免當兵的人愈來愈少，他們只好降低門檻，放寬軍官士官留營考績規定，以往須連續3年考績甲等以上，最近則降為3年考績兩年甲等以上，一年乙等以上。驟看似乎只是年度的評級下降，但結果卻是勉強將原本不合軍隊要求的人留在隊伍中！台灣「國防部」沒說出口的話是，若不想台灣在役軍人向12萬、10萬邁進，便只能降低資格。

軍人質素的確是要有人才能談的話題，但台灣軍人連年下降並非事出無因。兩年前，台軍的兵力總員額還有21.5萬人，扣除近兩萬名文職等人員，常備部隊正式編制有18.8萬人，備受詬病的是，當中軍官有3.67萬人，士官8.98萬人、士兵4.49萬人，也就是說，真正會上戰場的其實僅約17萬人。官多過兵，便是台軍臃腫編制的大毛病，兩年後的今年，總人數降至15.5萬人，若再扣除文職及當官的，上陣還有多少人？

台軍留不住人，還因掌政者不知避險、蒙蔽民眾的挑釁政策，台軍薪水其實很低，3年年資以上的軍人平均薪水僅約4萬台幣，即一萬一千多港元，有台灣網民曾心酸地在社交網發文：「7-11上班8小時3萬多、當兵24小時也是3萬多，為甚麼要去當兵？」

當地民眾曾質問政府，為何寧花巨資向美國買過時武器，甚至降低門檻留下把當兵當打工的人，也不願加薪挽留和吸引人才？既如是，還談甚麼質素？憑甚麼要求年輕人明知山有虎、還向虎山行？