世界視線：不走霸權之路　中國可怎樣走

在國際新的局面裏，中國很清楚地表現強大硬實力和軟實力，可左右大局。 以巴之戰中，阿拉伯與伊斯蘭教國家之齊赴北京，尋求中國的介入，且是先訪問北京後轉赴俄羅斯。顯然中國的重要性高於俄羅斯。而美國也一直在國際事務上要求與中國合作，推行G2的國際外交主導體制。若新冷戰全面推展的話，中國便是替代冷戰時的蘇聯，與美國分庭抗禮。不過，中國在強調大國外交之同時，亦強調不結盟，不參加集團政治，似乎是堅拒走冷戰時期蘇聯的道路。

中國不結盟，並不等於中國不交朋結友，在政治上孤立。美國一方在霸權勢力日衰之際，加強政治聯盟的組織和控制，北約與歐盟擴張，已超越冷戰時期的範圍。亞印戰略的出台，意圖在亞洲組織類似北約的軍政體系。即使在中東、拉美、非洲，美國沒法鞏固控制而逐步失去主導權。單只針對政治上挑戰它的對手──中國與俄羅斯，美國的拉幫結派，正企圖建立比冷戰時更強的軍政聯盟，並在經濟金融方面堅定不移地脫鈎。面對美國的強硬，中國不會被其表面和緩所欺騙。但中國依靠一己的建設，可抗衡美國的壓力嗎？

中國的戰略夥伴關係、人類命運共同體，都是不結盟、但聯合外國的外交政策，與這些國家的關係遠勝過往國際不結盟運動的要求，尤以與一些國家人類命運共同體的關係。中國有援助的義務，在它們危難時（包括軍事政治危機）不能不加以援手的責任。或許中國仍未釐清這些雙邊關係經濟以外的軍政意義。說不針對第三國，可若第三國侵犯這些國家，中國可袖手旁觀嗎？

上海合作組織的原意是反恐怖主義，已帶有一定軍事色彩。印度、巴基斯坦等加入，相信便會以經濟和政治排除原有的軍事因素；但上海合作組織之產生，是防美國在中亞擴張威脅中俄，若將之非軍事化，或許反映美國在中亞的威脅下降。可中亞以外，特別是東亞，美國的軍事政治脅迫更大，中國不能不爭取東盟，惟單靠經濟便可成功嗎？一帶一路倡議更是以經濟促政治，減軍事威脅，短期內卻不能扭轉美國在各地引起動亂趨勢。中國的外交、外貿、對外交流便難免受挫。

中國不能走英美霸權主義之路，怎樣可保人類命運共同體？替代冷戰需要更大的智慧與創意。

研究所所長 陳文鴻