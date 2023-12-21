世界局勢丕變，正碰上百年未有的大變局。一場俄烏戰爭，再加一場以巴戰爭，證明美國國力並非如外界所想像的那樣強大。反而因為美國帶領西方國家排斥打壓中俄，適得其反，令中俄兩國更密不可分，逐漸結成一股強大的反美國霸權力量。

中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄媒訪問，指出中俄務實合作量質並進，兩國今年1月至11月的貿易額已達2,181億美元，合作領域不斷拓展，中方企業對俄合作意願明顯提升。這是很自然的發展趨勢，俄羅斯被西方制裁後，他們需要中國製造、價廉物美的產品取代洋貨，而中國製造多元化，從日常用品到高科技電子產品，以至電動車都有，正合俄羅斯所需。至於俄羅斯最多就是石油，中國亦需要購買能源，雙方一拍即合。

經貿關係拉動之餘，兩國軍事互信亦不斷提升，不時進行聯合軍演。即使中國不向俄羅斯提供戰場所需的武器，但兩軍交流水乳交融，給周遭的美國盟友造成不小壓力。南韓早前便因應中俄軍機，進入南韓東部海域的防空識別區，而緊急派出戰機升空監視。

敵人的敵人就是朋友。中俄毗鄰而居，素有邊界爭議，多年來的信任度一般，加上普京一直努力「脫亞入歐」，親西方多於親華，奈何神女有心，襄王無夢，一場俄烏戰爭，令普京入歐夢醒，與同被美國制裁打壓的中國自然走近，互取所需。

在這樣的大格局下，世界將變成由兩大陣營主導，一個以美歐為首，另一個以中俄為首，再加上南方新興國家和非洲。美歐經濟雖強，但發展已到盡頭；中俄、南方國家及非洲則仍有大量增長空間。風物長宜放眼量，中美競爭誰勝誰負，時間會給出答案。