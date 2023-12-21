甘肅發生規模6.2級強震，造成逾130死、900多人受傷，蔡英文在X（前稱Twitter）上以英文與簡體中文致上哀悼之意，表示願意提供相關協助，期盼各項救災與災後重建工作順利進行，讓當地人民早日恢復正常生活。這本來是一個基本也是展現善意的行為，可弔詭的是，過去蔡英文在大陸發生類似災情時，也會有類似發文，但通常是以簡體中文發表，這次卻是英文在前，簡體中文在後，看來彷彿英文才是她原先想要發表的文章，後面的簡體中文不過是翻譯罷了，這意味着甚麼呢？

其實很簡單，那就是這篇文章並不是寫給大陸看，而是給西方社會看，目的是向國際社會表示，台灣對大陸沒有敵意，甚至願意幫助大陸救災，期望可化解美國為首的西方國家，對台灣是否會主動挑起兩岸紛爭的疑慮。如果蔡英文真的只是單純關懷大陸人民，希望提供協助，那只要寫簡體中文就可以了，又何必寫英文？而且還列在簡體中文之前？所以很明顯的，向國際宣傳才是此文的真正目的，對大陸表達善意不過是次要目標。

雖然說台灣內政單位已通知本月輪值縣市，如果大陸提出支援請求，台灣搜救隊已經做好準備，隨時可以出發；但明眼人都知道，大陸沒必要也不會向台灣請求救災支援，這些動作不過是一場秀，擺明就是做給國際媒體看的。

可嘆的是，即使在面臨天災這種理應拋開一切，發揮基本同理心的時刻，蔡英文滿腦袋想的還是怎樣宣傳作秀，而不是真心哀悼與支持。

反觀國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜，也在臉書上發表了對甘肅震災的慰問與關懷之意，但兩人就都單純用中文，沒有寫上英文或其他文字。誰在關心？誰想作秀？可說是一目了然。