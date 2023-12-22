正論：彩虹重建終有期　無奈老邨實太多

香港進入老化時代，危樓遍地開花，當中包括許多公共屋邨。有60年歷史的彩虹邨正是其中一條急需重建的老舊屋邨，延宕多時，港府終於宣布，通過展開彩虹邨重建可行性研究。整個計劃將分3期共15年進行，當中涉及原區安置等關鍵問題。目前全港起碼有十多條屋邨嚴重老化，可惜「雀屏中選」獲得重建機會者寥寥無幾。

房屋局表示，現時彩虹邨有7,400個單位，有1.75萬人居住。重建計劃將分3期進行，每一期提供約2,500個單位，需時15年完成。黃大仙美東邨有約2,000個單位，可提供分期重置居民。而宏照道第二期綠置居有1,460個單位，將優先給予有需要的彩虹邨居民購買。當局會向彩虹邨居民提供搬遷津貼，同時讓受影響商戶優先在房委會旗下物業選舖，料重建後的新彩虹邨將有9,200個單位，較目前多出約1,800個，即增加約24%。

彩虹邨是香港早期公屋，當時美輪美奐，曾在上世紀60年代榮獲香港首個建築獎項。時移世易，現在的彩虹邨久歷風吹雨打，甩皮甩骨，居民不時投訴石屎剝落，當局單是維修便耗費不菲，而且小修小補無濟於事。同時因為設計過時，造成衞生隱患，疫情時期便相繼淪為疫廈，可見重建刻不容緩。何況重建後整個社區將有新貌，既可改善居住環境，又能增加單位供應，更可吸引大型商戶進駐，帶動活力。長痛不如短痛，與其拖拖拉拉，不如引刀成一快，難得黃大仙區內有地方安置居民，成為重建的黃金時機。

當然，彩虹邨重建現在才是第一步，當局還要進行多方面諮詢，真正要有新屋邨落成，並非短期內可見，工程之浩大，可想而知。歷屆政府都知道重建必須盡早，惟歷屆政府都是說多做少，反映公屋重建實在是個燙手山芋。現屆政府是否真正做到迎難而上，為民生做實事，不妨拭目以待。

更須強調，獲得重建機會的公屋只是冰山一角。公屋聯會去年指出，房委會早在2013年完成22條舊屋邨的重建研究，惟僅白田邨、美東邨和華富邨3條屋邨落實重建，其他屋邨重建遙遙無期。該會建議港府未來10年分兩個階段重建14條舊屋邨，並將原區安置定義，由18區擴至港、九、新界三大區，以減低重建難度。另有政黨表示，若政府大規模分階段重建全港24個老舊公共屋邨，估計可釋放188公頃土地，並提供14.2萬個單位，較原有10.25萬個舊單位多近4萬個。說時容易做時難，如何逐條屋邨落實重建，實在考驗執政者的魄力與智慧。

說到底，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。隨着建造技術不斷提升，大面積應用「組裝合成」建築法以節省建屋時間，以及簡化建屋繁文縟節，提高審批效率，全部都是可行之法。最重要是意志堅定，擬定全盤規劃，不怕困難。愚公可以移山，公屋重建也是一樣。