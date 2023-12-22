娛圈單打：國民初戀多諗頭　被轟索價太離地

聲夢人氣王除咗有炎明熹之外，17歲「國民初戀」姚焯菲（Chantel）亦深受歡迎。小妮子今年到海外升學，每有空檔即返港開工，非常勤力。呢位醒目女最近仲開設自家時裝品牌，親身上陣示範靚衫，可惜卻因定價太貴而劣評如潮，始料不及！

Chantel一直熱愛時裝，自細有個創業夢，最近終於得償所願，當然要瞓身宣傳，青春甜美，簡直無敵。之不過，品牌定價並非走親民路線，隨便一件上衣、一條裙仔都索價數千元，媲美許多國際大品牌，嚇窒網民。

網民認為，一般十多歲少女，根本買唔起如此昂貴衣服，直斥Chantel當粉絲水魚、撳住搶、堅離地。講真，幾千蚊件衫，莫講話學生妹負擔唔起，就算在職人士亦未必捨得如此花費，Chantel畀人鬧，唔係全無道理。

不過點都要講句：貧窮限制想像！窮L買唔起啫，有錢階層就濕濕碎。好明顯，Chantel出身富裕家庭，富家千金着衫着呢個價位，只係尋常事，唔值得大驚小怪。何況講到搶錢，當紅炸子雞MIRROR亦不遑多讓，推出的時裝品牌一樣索價不菲，鏡粉甘之如飴！何必只係針對Chantel一個呢！

話時話，小妮子人靚聲甜，要風得風，要雨得雨，唔知大家覺得，佢同炎明熹邊個幸福啲？之但係講到家庭溫暖，Gigi要同媽媽分隔中港兩地，點都唔及Chantel有個貼身爸爸！去年愛女捲入性感照風波，姚爸爸嬲得告上法庭，仲形容愛女係「世界知名藝人及歌手」！爸爸眼裏出巨星，合情合理，哈哈！