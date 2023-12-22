世界視線：油氣晶片交易大　援烏制俄俱失敗

俄烏戰爭發展至今，烏克蘭承認夏季大反攻失利，俄軍正在步步進逼，軍備方面也非常充裕。究其原因，是俄羅斯2022年石油收益達到2,180億美元，雖然北約國家下令制裁俄羅斯石油，制訂俄國石油出口價要在每桶60美元之下，但2023年一半時間以上，俄國石油出口價都超過每桶60美元，今年底更衝上接近每桶90美元。

西方國家在俄烏戰爭開戰初期信心滿滿，以為可以成功全面打擊俄羅斯石油出口及經濟，使其沒有資金打下去，其中包括凍結俄羅斯的海外資產3,000多億美元，將俄羅斯多家銀行從環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統中剔除，以及替俄國設石油每桶交易價格限制。

不過，俄羅斯石油出口收益在2023年不斷增加，首先是來往各方的石油海上通道，一年來多了千多艘非西方運油船，當中以杜拜為中心來往的，其實並非只是運載阿拉伯石油。今年7至10月，俄羅斯石油收益居然比去年同期增加了34%，而單看10月更驚人，竟比去年增加50%，達到166億美元。俄羅斯石油得到支持，主要來自中國及印度，俄烏戰爭前中國石油只有15%來自俄羅斯，如今是接近20%；印度更厲害，這兩年間由1%升至20%。不少西方能源分析家更指出，另一個使俄羅斯石油銷量大增的，是歐盟一些成員國及其他歐洲小國都在入口平價俄油。

俄羅斯能在西方制裁下屹立不倒的另一原因，是不少國家包括中國，仍向俄羅斯提供晶片，這並不在售武行列，但對俄國工業甚至武器生產來說，都是不可或缺。

如今歐盟及北約計劃加強制裁，特別是要丹麥政府封鎖波羅的海通路，不讓沒有在西方國家投保的船隻往來，以杜絕俄羅斯石油出口。不過，這政策亦會使印度政府不滿，而它是西方要政治拉攏及加強貿易的對象。

事實上，俄羅斯不止有油氣兩大資源，還有稀土、鈾、穀物及武器等，都是暢銷物品。美國政府宣稱要大力制裁俄羅斯，卻仍是俄羅斯鈾的大買家。無論如何，西方政經分析家如今不能不承認，制裁俄羅斯及對烏克蘭供應武器抗俄，都表現失敗，而受傷最大的，除了烏克蘭，就是歐洲。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻