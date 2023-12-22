也門胡塞武裝在紅海航道襲擊以色列和與以國有關貨船，是以巴之戰開啟更大的戰場，甚或可形成另一場戰爭。單靠以色列的軍艦是沒法護航的，美國糾集10國海軍一起護航，但作用不大。一是胡塞武裝不會因此知難而退，且會更加興奮，獨力對抗10國海軍，襲擊的範圍可因而擴大，擊中率可以更高。

二是10國海軍除美國外，不過是恐嚇而已，若胡塞武裝一概襲擊的話，它們大都會退避三舍。胡塞武裝所面對的還只是美國與以色列。美國的攻擊力量是航母，將成為首擊目標，假如航母被擊中，對美國來說是航母神話破裂，是美國海軍的大大恥辱，美國是否敢冒這樣的風險，把航母駛往也門附近海域呢？

胡塞武裝與10國海軍對抗是榮譽之戰，連沙特阿拉伯亦壓服不了他們。除非美國集中中東的軍力與之對戰，否則應沒有辦法可用武力抑止胡塞武裝對紅海航道以色列運輸的打擊。而一旦美國除空襲之外，出動地面部隊，將如沙特阿拉伯那樣沒法戰勝，更大有可能製造出另一場加薩之戰，當然是美軍陷入泥沼，如以色列軍隊那樣難以拔脫。

戰亦敗，不戰亦敗，美以對胡塞武裝是無可奈何，也證明當戰事已是不對稱戰爭，但不對稱的弱者未必處於劣勢，大國強者憑龐大財力軍力和先進科技可摧毀建築物，殺害平民，卻未必可戰勝地方武裝的哀兵，也未必可佔領土地。由烏克蘭戰爭演變至加薩之戰，戰爭的性質與邏輯已變。以色列現代武裝的強勢，也會在地道戰、游擊戰等非正規鬥爭中陷入劣勢。阿富汗的蘇聯和美國的相繼敗仗，已預告戰爭方式的轉變。

美國對付胡塞武裝，一如以色列對付哈馬斯組織，當對手不顧死傷和各種損失，有導彈、火箭炮、無人機，美以是對之無計可施，且有國際輿論、國內政治對之牽制。要解紅海航道之危，只能是以色列在加薩停戰，或勸伊朗來抑制胡塞武裝，後者並不容易。

國際上核武的擴散，使一些小國如北韓可抗大國的欺凌，也使敵對國家要以核武作軍事政治平衡。但即使不動用核武，阿富汗、加薩之戰等是一些關鍵武器的低成本的擴散，產生出高效能，讓小國可對抗大國，大國再不能橫行霸道，到處欺凌搶掠。這是戰國時代，且是任何地方武裝都可以揭竿而起的混亂戰國。