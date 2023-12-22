美國財長耶倫計劃短期內再度訪華，到底所為何事？表面說法是，尋求加深合作領域並改善溝通機制，建立健康的經濟關係和公平的競爭環境，實際上必定另有所圖，只是不便宣之於口罷了。中國持續拋售美債，目前持倉量已降至逾14年低位，而且勢必還會繼續減持，老美能不着急嗎？美國財政赤字屢創新高，需要靠不斷發債來彌補，偏偏曾經的最大債主中國一直在減持，許多國家的央行也興趣缺缺，導致美債海外需求疲弱，上月30年期債券標售慘淡，長此以往怎麼得了？身為大掌櫃的耶倫不焦慮才怪。

當然，老美向來自視甚高，羞於公開要求中國增持美債，只好旁敲側擊甚至出言恐嚇。耶倫一方面重申不尋求與中國脫鈎，一方面揚言繼續向中國施壓，正是說一套做一套的慣用伎倆。尤其要求中國調整經濟政策，更是充滿傲慢與偏見。為何中國要調整經濟政策？難道必須按照美國的意願才對？

顯而易見，美國確實一直想按照自己的意願指揮中國、改造中國，說白了就是想讓中國停留在製造低端產品的水平，不能沾手中高端產業，尤其不能發展高科技，否則就是挑戰美國霸主地位，就是威脅美國國家安全。這正是美國既強調不尋求脫鈎、又不斷加緊施壓的原因所在，也是耶倫等華府高官總是言行不一、自相矛盾的病根所在。

事實上，每個國家都有發展的權利，都有追求富強的自由，美國企圖以遏制打壓別國來維護自身霸權，不僅不得人心，而且注定失敗。特別是面對中國這個龐然大物，美國早已力不從心。過去幾年的貿易戰和科技戰，美國並沒有達到任何目的，反而加劇本身的通脹和債務危機，並促使中國加快拋售美債的步伐。耶倫是技術型官僚，當然深知箇中利害關係，奈何美國對華政策愈來愈荒腔走板，個別官員根本改變不了任何事情。所以，即使耶倫再度訪華，也只能重彈老調，不會有甚麼新鮮話題，更不會有甚麼具體成果，如果想說服中國增持美債，恐怕是一廂情願。

說到底，中美矛盾千頭萬緒，問題的根源在於美國一方。如果美國不放棄試圖改變中國的幻想，不調整遏制打壓中國的政策，那麼，耶倫口中的所謂加深合作領域並改善溝通機制，建立健康的經濟關係和公平的競爭環境，都將淪為空談。