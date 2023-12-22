日本首相岸田文雄支持度再創新低，現在餘下只有約16%，已到了下台臨界點。其內閣收賄醜聞愈演愈烈，連岸田都「身有屎」。日媒報道，岸田利用「選舉運動費用收支報告書」的法律漏洞，把侵吞的選舉捐款「洗白」。難得他仍有心情拉攏東盟排斥中國，但從各國均拒絕選邊站隊、連美國出手也沒有甚麼效果觀之，岸田的如意算盤根本打不響。

如今日本跟中國的關係可謂到了空前的低點，原因除了岸田盲目親美反華，還有日本堅持排放核污水。可能此舉實在天怒人怨，日本今個月內多個地點的海岸均驚現大量死魚，死魚群堆滿沿岸逾一公里海岸線，至少有數千噸，狀甚嚇人。當地漁民表示從未遇過同類情況，懷疑周邊海洋生態系統正在發生變化。

是否跟排放核污水有關？英媒認為，在日本沙甸魚被視為是在九州等海域活動的「南方魚類」，受氣候變暖等問題的影響，近年來魚群大量出現在北海道等地，這些魚群很容易接近或經過被福島核污水污染的海域。言下之意，跟排污有關。

岸田政府當然立即跳出來反駁，直斥沒有科學根據。問題是，日本怎樣證明死魚跟排污無關？怎樣才算有科學根據？他至今不肯讓第三國的代表到排放核污水的日本海域抽查監察，而當地漁業研究所解釋魚群大面積死亡，一是凍死，二是被擠死，似乎比起英媒所指更無科學根據。

君不見，日本天氣凍是長久以來的事，並非始自今日；至於魚群在淺水區密集成群活動，因精疲力竭和驚慌過度擠到缺氧，過去在當地也從未發生，為何偏偏是現在？可以斷言，日本政府只要繼續堅持排放核污水，奇怪事情只會陸續有來，經濟更無起色。