中國最大的咖啡連鎖店瑞幸集團，近日在泰國陷入司法糾紛，該公司本來是原告，如今被反咬一口，變成了被告。瑞幸是中國知名品牌，2018年正式營業，未幾即行銷全中國。有泰國財團見獵心喜，乃模仿瑞幸商標，在當地建立了另一家咖啡連鎖店。

瑞幸商標是以長角鹿為主角，原創的鹿頭朝右，泰國「A貨瑞幸」的商標，鹿頭則朝左，驟眼看來，幾可亂真。後來瑞幸入稟泰國法院，指對方侵權，但法院裁定瑞幸敗訴，因該公司的商標只在中國註冊，在泰國卻沒有，而鹿頭朝左的所謂假商標，2020年已正式在當地註冊。如此一來，「假太后」在泰國反倒成了真太后，所謂「假作真時真亦假」，中國瑞幸只能慨嘆倒楣。如今對方「坐正」後，還要反告「本尊」，一開口便索償100億泰銖，即約22億港元。

這宗官司最後誰勝誰敗，其實並不打緊，即使瑞幸輸了，也可以給其他中國公司作參考。所謂「吃一塹長一智」，吸收今趟經驗，日後就會長記性。中國企業的發展速度驚人，很多公司初時根本沒想過，自己的產品可以打開海外市場，更沒想過，自己的商標可以成為世界知名品牌，讓人爭相模仿。海外地區開始抄襲中國品牌，或許是好事，沒價值的東西，試問誰會稀罕？正因為太后的身份尊貴，才會有人以假亂真。

很多人擔心中國會走回頭路，實行「國進民退」，打壓民營企業，看來這全是胡謅。瑞幸便是民企，而這家公司的生意正做得火紅。本文執筆時，電視新聞報道說，中國民企字節跳動近期業績增長驚人，該公司一旦上市，創辦人張一鳴的身家，勢必超越美國電動車廠特斯拉行政總裁馬斯克等人，成為世界首富！