在柯文哲爆出農地停車場爭議，並迅速認錯遷離遊覽車以及探勘刨地後，面臨強大壓力的賴清德，終於在政見發表會上宣布，自己在萬里爭議的老家違建，將會信託公益，捐作「礦工生活紀念館」使用，企圖藉此平息如野火般迅速蔓延的「賴皮寮」風潮。乍看之下，這與2012年蘇嘉全被爆出違法農舍後，被迫捐出作為公益用途如出一轍，都是斷尾求生的止血措施；然而細看賴清德的說詞，恐怕與蘇嘉全大不相同，中間依舊隱藏不少「賴皮」的撇步。

請注意，賴清德說的是「在礦區居住權獲得保障後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館」。礦區居住權要獲得保障必須修法，這個法何時能修成？會修到甚麼樣的結果？只有天知道，這就給了賴清德充分的時間。再來，當年蘇嘉全捐出農舍後，鄉公所根本無力處理，只有任其破敗損壞，萬里區公所經費同樣拮据，沒有錢怎麼運營礦工生活紀念館？而賴清德也沒說要捐給誰，若捐的是民進黨側翼成立的基金會或是法人團體，那麼表面上是捐贈出去了，實際上根本沒有改變，真正能夠使用的，還是只有賴清德與他的家人。

何況，「賴皮寮」之所以是違章建築，就是因為它沒有完成相關的申請與法定勘驗程序，未來就算修法，目前的建築符合政府規定的容積率與建蔽率標準嗎？相關結構有沒有安全問題？都還在未定之天，屆時建築物是否還能照現狀存在都未可知，更別談甚麼紀念館了。總而言之，賴清德不過就是使出拖字訣，試圖躲過爭議並對競選對手倒打一耙，但「賴皮寮」的傷害已經造成，賴清德的賴皮性格，必將為他的選情帶來重創。