昨日談到今年最少已有16隻海外大熊貓返國，嚴格來說其實是17隻，包括未登機已客死異鄉的「樂樂」的遺體。「樂樂」與「丫丫」同於2003年租借美國孟菲斯動物園，在10年租期屆滿後，應美方請求再續借10年，原定今年雙雙告老還鄉，但「樂樂」今年初突於園中去世，死因據稱為心臟病變。

然而，不少內地網民質疑「樂樂」是因美方疏忽照顧以至虐待致死，其老伴「丫丫」也被發現瘦骨嶙峋。雖然中美雙方專家都指出，「丫丫」只是感染皮膚病而導致脫毛，健康尚算穩定，但在當時反美情緒高潮下，有關方面還是迅速將牠「救回」中國，安享晚年。

事實上，大熊貓是高度地域性演化的動物，對居住地方的面積、設計、氣溫及濕度要求都相當高。雖然研究顯示大熊貓其實是雜食的，但其主糧始終是在四川盛產的某幾種竹葉，而且只吃新鮮的。因此租借方必須大灑金錢為其興建專用展館，並長期支付高昂的冷氣費和飼料等開支，否則很容易出現水土不服，因體弱或染病而早逝。

新冠疫情期間，全球各地的動物園都因旅客及相關收入大減而面對財政危機，當中多個海外熊貓館，更因航班減少及檢疫安排而面臨「斷糧」。復常後不少旅客習慣通過網上直播觀看喜愛的動物，不但毋須專程前往動物園，而且還可窺探其私密生活。再加上反對圈養動物的保育人士聲音，都令許多動物園尤其是極昂貴的熊貓館難以經營。

有關的國家在衡量成本效益及自身的財赤問題後，愈來愈不願意為了一、兩隻熊貓而提供大量補貼。這些都是導致「熊貓外交」逐漸沒落的原因，海外民眾及政客們的反中情緒，只是眾多因素之一。