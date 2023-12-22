特區政府早於2017年發表首份《智慧城市藍圖》，當時已提出要推動「智慧政府」，但6年來進度相對緩慢，尤其是相對內地一日千里的電子政務建設。香港不少部門及政府服務在疫情爆發前，只肯接受實體申請表格，除了造成市民不便，亦影響了一些良好政策措施的實施成效與效率。

到近年有愈來愈多服務實行電子化，亦推出了不同的網頁及手機應用程序，但又出現部門各自為政、疏於或難以整合、資料與格式互不相通、資訊保密與保安時有甩漏等問題。有關情況不但令人眼花繚亂，便民變了擾民，還會為網上騙徒製造盜取市民錢財與個人資料的機會。

政府在去年的施政報告提出，在兩年內將所有政府服務電子化，3年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務及實現「一網通辦」，並會分批推出100項數字政府項目，運用科技提供更多便民服務。筆者與市民都非常支持，但同時憂慮政府是否講得出做得到和做得好。早前一推出便引發大混亂的「康體通」訂場系統，在區選投票關鍵時「當機」的電子選民登記冊，還有在三隧實施不同時段收費首日便收錯錢的「易通行」繳費系統，都印證了筆者的擔心，削弱市民對相關設施的信心。

同覓地建屋一樣，政府推動電子政務除了提量，還須提速、提效和提質。速度方面，以開發費用高達5億元的「康體通」為例，早於2018年立法會財委會審批有關撥款時，筆者已質疑為何一些更複雜的私人機構電子系統，往往只需一年半載便完成開放，該系統卻需時4年多才能逐步啟用（原定為2022年底），其他多位議員亦有要求當局做好相關的測試及用家教育工作。結果「康體通」遲了近兩年才投入服務，並疑因事前測試不周及部分用家不懂得使用而出事。

提效方面，不少私人機構推行電子化，一方面是為了提升服務質素和效率，另一方面也希望藉此減少人手需求和營運成本。但特區政府推行電子化，不僅開發時間長及成本高，亦甚少聽到可為政府節省人手和開支，有時甚至要增加更多不同層級的公務員或外判、合約職位，去監察和營運有關系統。筆者並非要求政府藉電子化來削減公務員編制，但若能騰空部分人手和資源，用於推行更多新服務和優化其他現有服務，將有助政府應對財赤和整體勞動力短缺。

提質方面，除了要防止系統經常出現錯漏，加強數據互通與個人化服務，更重要是做好資訊保密與保安工作。例如「易通行」收錯錢事件，就懷疑涉及人為干預，如果連隧道指示燈系統也遭人入侵，則可能會引發嚴重交通意外和癱瘓過海交通。選舉事務處的電子系統屢次出事，當局必須徹查是否也涉及惡意的人為干預或故意的「軟對抗」疏忽職守。政府計劃明年立法加強維護關鍵基礎設施的網絡安全，既必要也迫切。