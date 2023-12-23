正論：司法包庇假難民　易請難送害港人

假難民禍港殃民，儼然毒瘤附體，已成本港治安心腹大患。究其原因，跟司法一味以「人權」為由偏袒包庇，讓假難民得以滯港衍生大量罪案，絕對脫不了關係。上訴庭近日就一宗假難民案件，判入境處上訴得直，批評高院原審法官錯誤認為入境處違反人身安全。涉事假難民滯港逾10年，期間甚至干犯強姦罪。延宕多年現在才水落石出，司法多年來之偏頗，可見一斑。

十多年前以免遣返聲請留港的西非男子，因強姦妻子友人，於2016年被高院裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於去年2月刑滿出獄，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，其聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，竟獲高院法官批准，並下令入境處釋放。入境處不服提出上訴，上訴庭裁定入境處上訴得直並撤銷高院裁決，下令西非漢須支付30萬元訟費。

都說遲來的正義並非正義。可以看見，西非漢2012年以旅客身份入境本港，逾期不走之餘，更提出免遣返聲請，於是又得以繼續留港結婚誕子，最後因為趁妻子留院分娩期間，強姦妻子友人才被判囚，簡直禽獸不如。到其刑滿出獄，入境處又要花時間處理其免遣返聲請，當提出羈留後，西非漢即入稟申請人身保護令。如此熟悉法律程序，將入境處玩弄於股掌之間，一般香港市民也無法做到，為何一個西非漢做得到？這顯然跟本港法律界人士向其教路獻計有關。

一直以來，港府對假難民無任歡迎，以人權名義打開大門迎接，結果假難民前赴後繼，來港後不僅打黑工，還為非作歹、作奸犯科，同時港府還要花費大量公帑供養，近十多年來已豪花過百億元天文數字。上述例子並非孤例，這些假難民遇事即申請法援免費打官司，全部由納稅人埋單，而本港法律界則淪為幫兇，更有專門接假難民案的律師，他們一邊收取政府的錢，另一邊靠害社會，加上司法配合，長久以來所有判案，絕大部分對假難民有利，過去甚至有不少個案成功向港府索償，即使被遣返也能衣錦還鄉，治安毒瘤愈養愈大。

直到近年社會各界忍無可忍，尤其東方傳媒機構不斷為民發聲伸張正義，也是全港第一個提出假難民亂象必須根絕的傳媒機構，一石激起千重浪，連立法會也積極跟進。早前有議員提出港府應設立半禁閉式關押設施，不能任由假難民手持行街紙四處招搖。儘管港府至今仍是冥頑不靈，拒絕退出國際公約及設立難民營，但正義呼聲已對司法界施以壓力，不敢再盲目傾向假難民一方，才會有今日入境處上訴得直的結果。

顯而易見，假難民易請難送，連強姦犯都可滯港十多年，可謂經典例子。目前仍有過萬名假難民滯港，入境處雖已修例並加快處理遣返事宜，可惜獨力難支。要是司法界不肯加快審案，不肯撥亂反正，恐怕這個毒瘤只會在香港肌體愈蝕愈深，永無安寧之日！