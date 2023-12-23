幾十年來，美國對北韓試驗核武、試射導彈實施威嚇及制裁不知多少次，但沒有一次是管用的。平壤從來不「鳥」美國，對其威嚇、制裁從來就是迅速作出反制，立刻「砰砰」聲導彈升空，愈整威力愈大。

日前，美國和南韓在華盛頓就朝核問題開會，發表聯合公報，叫嚷朝方若發動核攻擊，會招致平壤政權終結；叫嚷美國將對北韓的核攻擊迅速予以壓倒性、決定性的應對。聞此叫嚷，平壤二話不說，立刻在10小時內先發射一枚短程彈道導彈，然後又發射一枚能打到美國本土的洲際彈道導彈。

很長時間以來，美國在亞洲和亞太戰略中遇到最頭痛的問題，就是北韓發展核武器。北韓有了核武器，就能無懼美國、日本、南韓的軍事壓力，就能阻嚇再次爆發朝鮮戰爭。東西方全球冷戰雖然早已結束，惟在朝鮮半島沒有結束，南北韓有一個「朝鮮統一」的問題，南北韓又是兩個長期尖銳對立的政治營壘。南北韓上個世紀50年代爆發過大戰，美國、中國、蘇聯、東西方力量捲了進去。之後，美國和西方一直把朝鮮半島視為世界冷戰在東半球的前沿陣地，用來對抗和隨時準備向中國和蘇聯發動進攻，當成跳板。

北韓深知自己在地緣政治和營壘對抗中的重要性及危險性，深知在大國博弈中的微妙性和脆弱性，深知要維護主權、國家安全、戰略自主，不被「大國博弈」特別是不被美日韓吃掉，就必須發展自己的軍事實力。當今世界最能威脅對手、以小博大、以弱抗強、實現「安全恐怖平衡」的，就是要自己擁有核武——只要有了核武器，就能無懼核威脅、核訛詐。因此，無論時代如何轉換，圍繞朝核問題的美國、俄羅斯、日本、南韓、北韓、中國的關係如何變化博弈，平壤都是持續發展提升核武不動搖。

這樣的方針換來平壤想要的阻嚇戰爭效應，但也醞釀着美國在長痛不如短痛評估下，盡快發動戰爭，消滅朝核的風險。