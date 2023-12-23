近年西方媒體不停造謠，說中國正走回頭路，香港亦連帶受累，將要變成全民「共產」的社會，但事實如何，咱們看數字便知。2023年行將結束，有財經機構統計出，本年度擁有10億美元以上的企業家共計3,112人，按各人居住的城市劃分，排名第一是北京，10億美元企業家共有109位；第二是紐約，105位；第三是上海，103位；第四是深圳，94位；第五是倫敦，87位；第六是香港，77位。另外，杭州與三藩市並列第九，兩者都是54位。新加坡則排名第16，只有37位。

可以孕育出10億美元的企業家，在頭十大城市當中，中國包括香港，合共佔去一半席位。去年，中國的新冠疫情一度嚴峻，上海封城封區，當時不少外國傳媒大肆渲染，說中國政府親手毀掉自己的金融中心，並預言疫情過後，上海灘將再難恢復舊貌，即使解封，大量富豪勢必「雞飛狗走」。然而，新冠疫情結束至今將近一年，上海依然璀璨，一眾企業家仍然安居樂業，擁有10億美元資產的企業家，跟美國最繁榮的城市紐約相比，數量只在伯仲之間。

況且，上述統計數字還有另類「水分」，中港兩地企業家的財富數量，極可能是被人為推低了，如果能夠回復正常，擁有10億美元或以上資產的人數，恐怕遠不止此。過去兩年，不少歐美資金宣稱要撤出中國和香港，因此瘋狂沽售股票，上證指數和恒生指數近期都迭創新低。相反，美國道瓊斯指數則像是吃了興奮劑，不停突破歷史高位。大部分富豪的資產，都是透過股價反映出來的數字遊戲。這種遊戲的主導權，暫時掌握在歐美資金手上，但即便如是，他們仍無法完全掩蓋中港企業家們傲視全球的成就。