日本10天內傳出兩起大量魚群死亡事件，高達上千噸的魚屍飄上日本沿岸，引起民眾恐惶，就連過去並未批評日本的英國《每日郵報》，也質疑這是否日本排放核污水的後遺症？日本政府則選擇透過大使館向媒體施壓，認為報道沒有科學依據，應予以修改或下架。

問題來了，日本政府指摘媒體不科學，那麼日本政府又有甚麼符合科學的解釋？日本水產試驗所便表示，他們認為這應該與核污水無關，之所以會有大量魚屍被沖上岸，可能是因為有諸如海豚或吞拿魚等大型掠食者追逐，引發魚群恐慌，在無處可逃下，才會群聚在岸邊擱淺，最後大量死亡。

日本專家的解釋，真令人瞠目結舌！大型掠食者捕食會造成這麼嚴重的狀況？那得要有多少海豚或吞拿魚才能辦到？而日本近期類似事件並非集中在單一地點，是遠從三重到北海道的函館都有發生，假設專家揣測的理由為真，那就更該解釋為何大型掠食動物會如此反常地集中在日本沿海，才會導致大量魚屍被沖上岸的事件密集發生？

照理來說，最令人信服的辦法，就是對這些魚群屍體進行解剖化驗，並邀請國際組織參與，只要得出相關的數據，便能讓鄰國與自己的民眾放心，媒體報道自然也會跟着平息。然而日本不此之圖，卻選擇向國外媒體施壓，豈非更讓人覺得心裏有鬼？否則為何不能公布科學驗證的數據呢？

日本首相岸田文雄最近被政治獻金弊案纏身，日本媒體也開始對他緊迫盯人，以分鐘為單位記錄他的所有行程，企圖找出岸田文雄與財團不當往來的更多秘辛。日本政府連自己家的媒體都威嚇不了，還想壓迫外國媒體修改報道內容，除了自取其辱，只會讓人看破手腳罷了。