面對台灣今次大選，大陸方面最大的「疏漏」，就是沒有利用這個最佳時機，向台灣朝野展開施壓統一的政治攻勢，而是一如既往的採取「基本不介入」，只是隔海一般性喊話，完全影響不到大選結果朝着有利於和平統一的方向發展。

本來，自去年8月時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，大陸抓住這個良機，一舉大規模常態化對台灣展開實戰軍演和警巡，給台灣民進黨、蔡英文當局和美國極大的壓力，台灣方面長期「倚美謀獨」的局面受到極大衝擊，「戰爭與和平」成了台灣大選最大、最嚴峻的選擇題。台灣要避免戰爭，就必須選擇推動統一、反對「台獨」的人上台執政；而反對「台獨」，不但要反對民進黨赤裸裸的「明獨」，而且要反對一切「暗獨」，反對一切用「兩岸和平」、「維持現狀」、「反對『一國兩制』」等為藉口的反統一說詞。大陸方面還要把統一的主張、不可能久拖不決的部署，和台灣大選是選擇戰爭還是和平掛鈎，才能展現強大的政治攻勢，影響今次大選何者上台的結果。

發動這樣的強大政治攻勢，不僅有利於統派當選，有利於大選之後台灣的政治生態環境朝向統一，有利於震懾「台獨」，為中國統一——不論是和統還是武統創造條件。要打造這樣的政治攻勢，還必須豎起堂堂正正之旗，公開宣言，向台灣朝野發布公開信，光明正大的、有聲有色的、有氣勢的介入台灣大選，還要有經濟手段相配合，有武統震懾「台獨」、震懾美國干預相配合，有台灣島內「發動群眾打選戰」相配合，用不着藏着掖着，用不着溫良恭儉讓，更用不着擔心有人說「大陸干預台灣選舉」，用不着擔心這樣做會有反效果……

台灣是中國的一部分，是中華人民共和國的一部分，是一個行省。台灣選舉，說到底是中國的內政，中華人民共和國的中央政府，當然有「介入」台灣選舉的大把理由！