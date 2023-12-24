台灣大選逼近，目前仍以「獨上加獨」的賴清德、蕭美琴組合被看高一線，台獨愈走愈遠。在剛過去的「習拜會」上，國家主席習近平雖否認2027年或2035年有對台動武的計劃，但毫不諱言兩岸必會統一。若不動武，用上經濟制裁手段肯定是第一步。

果不其然。大陸表示，自明年元旦起，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）12項石化產品關稅減讓，並指台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制措施，違反ECFA規定。民進黨政府隨即駁斥，這是大陸介入台灣選舉的行為，政府將為受影響業界進行補貼，並強調此舉影響輕微，因為ECFA項目佔台灣整體出口少於4%，這12項所佔比重更低，衝擊有限云云。

事實是否如此呢？當地業界即時開會商討，當中石化業龍頭台塑集團發聲明表示遺憾，促兩岸盡快對話解決經貿關係中的各類問題，又形容兩岸在九二共識基礎上所簽署的ECFA，對兩岸經濟發展有重大貢獻。台媒認為，大陸此舉已令台灣石化業界感到驚慌，擔心大陸將中止更多產品關稅減讓。

俄羅斯總統普京說過，中國想要實現兩岸統一，「不需要動用武力」，這顯然是智者之言。大陸長久以來對台灣讓利，以為利誘可促進兩岸和平統一，詎料台灣就像個被寵壞的孩子，一方面繼續需索，另一方面繼續對抗。事實上，大陸是台灣最大出口市場，大陸隨便一個舉動，足以令台灣經濟休克。民進黨一味以為有美國撐腰，大陸不敢拿台灣怎麼樣，那是大錯特錯。想當年香港黑暴爆發，一眾美國代理人一樣以為中央政府不敢拿他們怎麼樣，結果一條《港區國安法》，便將反中亂港集團連根拔起。