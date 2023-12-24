筆者曾說，由2022年下半年起，到2027年下半年為止，從玄學角度，中國進入「得祿」大運，國勢必將跨上另一個台階，國際地位更會提升到前所未有的水平。當然，這只是遊戲之說，並非嚴謹的學術論證，但觀乎目前種種迹象，東升西降，確是不可抗逆的世界潮流。

日本素來崇洋，自詡為西方陣營國家，這樣倒好，如今的「西降」大潮，就少不了他們的份兒。廣東話所講的「衰開有條路」，實在十分傳神，意思是一旦走上背運，就會處處碰到霉頭。近年，中國電動車異軍突起，帶動整個乘用汽車業都出口暢旺，今年更正式取代日本，成為世界第一的汽車出口國。際此危急存亡之秋，按理日本業界應該發憤圖強，將產品精益求精，盡量扳回失地才對，但事實偏生不然，日本最大的汽車生產商豐田，非但不思進取，反而倒行逆施，近日更接連爆出醜聞，似乎硬要將自己累積多年的客戶，趕到中國車廠的一邊去。呵呵！看來中國行起運來，當真擋也擋不住。

豐田全資擁有的子公司大發車廠，近期被揭發撞擊測試的數據造假，全線汽車要暫時停產，連帶日本汽車業的信譽，也嚴重受損。「大發仔」的母公司豐田，同樣是運交華蓋，最近約110萬輛汽車，因安全氣囊的感應器出現問題，須緊急召回重修。今日的日本汽車業界，可謂「屋漏兼逢連夜雨，船破又遇對頭風」，這一場厄運要是跨不過去，整個行業勢將日漸衰微，平白將大好江山，拱手讓予中國汽車廠。

汽車製造業是一個國家實力強弱的指標，如今日本和德國的汽車業，都走在下坡之路。未來世界的乘用車市場，可能只會由中國和美國的電動車廠瓜分。