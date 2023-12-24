自哈馬斯與以色列開火，中東局勢就一直不平靜，連也門胡塞武裝也不甘寂寞，近來頻頻到紅海襲擊附近海域的貨輪，令馬士基等多個航運巨頭紛紛改道南非好望角，亞歐航線的貨運時間因此被迫延長，集裝箱費用飆升。

胡塞武裝是也門實力最強大的反政府武裝，第一任領導人就是胡塞。胡塞陣亡後，由他的弟弟接手武裝組織的指揮權。這次胡塞武裝攻擊紅海商船的表面理由很正義，說是要迫使以色列停火，並允許人道主義物資進入加薩。但所謂「天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往」，一個組織冒着生命危險去做一件事，背後不可能沒有別的原因。

其實，只要看看全球原油價格的走勢，就不難明白胡塞武裝為何這麼做。近月美國、歐洲逐漸走出通脹問題，股市一片大好，美歐主要股指全都徘徊在歷史高位附近。而原油期貨價格也從今年9月逾90美元的高位，跌至近來的70多美元。相比之下，中東一些依賴石油出口生存的國家，卻要捱低油價之苦。

眾所周知，產油國是中東眾多武裝組織的幕後金主，例如胡塞武裝、巴勒斯坦聖城旅、黎巴嫩真主黨，都是伊朗援助的對象。還有一些表面上與美國友好的國家，背地裏也有資助胡塞等武裝組織。

表面上看，胡塞武裝出手中斷紅海航道對幕後金主沒有好處，卻能帶來「攬炒」效果，藉此讓發達國家也付出高昂的運費成本。說得再白一點，各國在環球貿易中有各自的利益分配鏈條，當利益分配出現不平衡，某環節的人覺得自己分得太少，就會資助一些「打手」出來搞事，令大家都無好日子過，並以此作為談判籌碼。我相信這是胡塞武裝今次襲擊紅海的主要原因之一。